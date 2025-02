Ponad 160 tys. osób zebrało się w sobotę po południu w niemieckim Monachium, stolicy Bawarii, aby zaprotestować przeciwko prawicowemu ekstremizmowi. Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" poinformował, że demonstranci zgromadzili się na błoniach Theresienwiese, gdzie co roku odbywa się słynny festiwal piwa Oktoberfest.

Uczestnicy manifestacji w Monachium / SVEN HOPPE / PAP/DPA

Choć organizatorzy wiecu pod hasłem "Demokracja cię potrzebuje!" liczyli na ok. 75 tys. uczestników, monachijska policja przekazała, że protestujących było ok. 160 tys.

Zgromadzeni demonstrowali przeciwko skrajnie prawicowej Alternatywie dla Niemiec (AfD), a także przeciwko wspólnemu głosowaniu chadecji (CDU/ CSU) i AfD w Bundestagu. Niektórzy z nich trzymali transparenty przeciwko kandydatowi na kanclerza z ramienia CDU/CSU Friedrichowi Merzowi - relacjonował "Sueddeutsche Zeitung".

Na wiecu powiewały flagi europejskie.

Według policji wydarzenie przebiegło w pokojowej atmosferze. Demonstrację zabezpieczało ok. 300 funkcjonariuszy.

29 stycznia Bundestag niewielką większością głosów poparł wniosek chadecji, który wzywa m.in. do odsyłania na granicach osób ubiegających o azyl w Niemczech. Udało się to dzięki głosom izolowanej dotychczas AfD, co wywołało oburzenie części niemieckiej opinii publicznej i polityków. Jednak w piątek projekt ustawy w sprawie ograniczenia imigracji nie uzyskał większości w niemieckim parlamencie.

Sondaż: Większość Niemców nie chce rządu z udziałem AfD

Tymczasem z nowego sondażu DeutschlandTrend telewizji ARD wynika, że dla dwóch trzecich Niemców (66 proc.) ewentualna koalicja rządowa z udziałem prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) jest nie do przyjęcia. Dla 28 proc. taka koalicja byłaby akceptowalna.

Wśród wyborców partii Zielonych aż 99 proc. nie aprobuje koalicji z AfD, natomiast wśród zwolenników socjaldemokratycznej SPD jest to 97 proc. - napisał portal programu informacyjnego telewizji ARD, tagesschau.

Dla większości (77 proc.) wyborców chadeckich partii CDU i CSU koalicja z AfD jest również nie do przyjęcia, ale dla 19 proc. zwolenników tych ugrupowań byłaby to możliwa opcja.

Wśród wyborców AfD poparcie dla koalicji z ich partią jest oczywiście wysokie i wynosi 94 proc. - zauważył tagesschau.

Współpraca między CDU i AfD?

Z kolei z sondażu Politbarometer telewizji ZDF wynika, że jeśli chodzi o zapatrywania dotyczące przyszłej współpracy CDU z AfD, respondenci są podzieleni: 50 proc. uważa, że CDU będzie trzymać się decyzji podjętej na konferencji partyjnej w 2018 r. i nadal odrzucać współpracę polityczną z AfD na szczeblu federalnym, podczas gdy 43 proc. jest przeciwnego zdania.

Kampania wyborcza w Niemczech koncentruje się obecnie wokół kwestii uchodźców i azylu. CDU/CSU jest uważana za najbardziej kompetentną w tej dziedzinie (29 proc.), 17 proc. popiera politykę SPD w sprawie uchodźców, 16 proc. AfD, 13 proc. Zielonych - wynika z sondażu ZDF.

Jeśli chodzi o pytanie, którego z czterech kandydatów Niemcy najbardziej chcieliby mieć na stanowisku kanclerza, to w ankiecie ZDF prowadzi kandydat chadecji Friedrich Merz (32 proc.), który wyprzedza Roberta Habecka (Zieloni, 24 proc.). Za nimi plasuje się obecny szef rządu Olaf Scholz (SPD) z 18 procentami i Alice Weidel (AfD), którą preferuje 13 procent wyborców.