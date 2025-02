Hubert Hurkacz wygrał z Rosjaninem Andriejem Rublowem 6:7 (5-7), 6:3, 6:4 w ćwierćfinale turnieju tenisowego ATP 500 w Rotterdamie. W półfinale przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Carlos Alcaraz.

Hubert Hurkacz / IMAGO/Joris Verwijst/Imago Sport and News / East News

Hubert Hurkacz w pierwszym secie początkowo przegrywał 0:3, ale odrobił stratę. W tie-breaku prowadził już 5-2, lecz nie wykorzystał szansy. Przyjął to jednak ze spokojem, a w następnych partiach poprawił jeszcze grę, szczególnie imponował atomowym serwisem, przy którym prędkość piłki często przekraczała 230 km/h. W drugim secie miał przy dwóch gemach przy podaniu Rublowa pięć break-pointów. Wykorzystał szósty, w ósmym gemie, a po chwili przy własnym serwisie nie dał szans rywalowi i zakończył seta.



W trzecim secie inicjatywa wciąż należała do Polaka. Jedynym trudniejszym momentem był dziewiąty gem, gdy chwilę po przełamaniu serwisu Rosjanina przegrywał przy własnym podaniu 0:40, ale wyszedł z opresji, wygrywając pięć kolejnych piłek. W całym meczu posłał 17 asów serwisowych.



W półfinale Hurkacz stanie przed bardzo trudnym zadaniem. Alcaraz to zwycięzca czterech turniejów wielkoszlemowych, trzeci w rankingu ATP, a w Rotterdamie najwyżej rozstawiony. Wrocławianin grał z nim trzykrotnie i za każdym razem lepszy był Hiszpan.