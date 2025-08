Największy pożar tego lata szaleje w południowo-zachodniej Francji. Żywioł strawił już 13 tys. hektarów terenu, niszcząc domy i zmuszając mieszkańców do ucieczki. Jedna osoba nie żyje.

Wielki pożar w południowo-zachodniej Francji. Jedna osoba nie żyje / LIONEL BONAVENTURE / AFP / East News

O pożarze i jego konsekwencjach pisze brytyjski portal BBC.

Ogień wybuchł we wtorek po południu w wiosce Ribaute w departamencie Aude, niedaleko granicy z Hiszpanią.

Region słynie winnicami i średniowiecznymi wioskami.

Prefektura Aude przekazała, że pożar doprowadził do śmierci jednej kobiety, która zmarła we własnym domu. Jedna osoba doznała krytycznych oparzeń. Rannych zostało też kilku strażaków. Co najmniej 25 domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych.

To katastrofa o bezprecedensowej skali - powiedział rzecznik straży pożarnej Eric Brocardi w radiu RTL, dodając, że ogień rozprzestrzeniał się z prędkością 5,5 km/h.

Ogień w okolicach miejscowości Fontjoncouse / LIONEL BONAVENTURE / AFP / East News

Na razie żywioł nie odpuszcza

W środę lokalne władze poinformowały, że pożar lasu jest "bardzo aktywny, wciąż się rozprzestrzenia i jest daleki od opanowania". Jak dodano, obszar, na którym wystąpił, sprzyja jego rozwojowi.

Z ogniem walczą m.in. samoloty gaśnicze. Lucie Roesch, sekretarz generalna prefektury Aude, zapowiada, że opanowanie żywiołu zajmie kilka dni.

Pogoda nie będzie sprzyjać strażakom, ponieważ spodziewany jest silny wiatr i rosnące temperatury.

Płonący las w okolicach miejscowości Jonquières / IDRISS BIGOU-GILLES / AFP / East News

Ewakuacje zagrożonych terenów

Jak pisze BBC, w związku z pożarem częściowo ewakuowano lokalne kempingi i co najmniej jedną wioskę. Mieszkańców i turystów poproszono o pozostanie w domach, chyba że strażacy zalecą ewakuację. Niektórzy turyści ewakuowani z kempingów spędzili noc w budynkach komunalnych.

Jeden z mieszkańców okolicy w wypowiedzi dla telewizji France 2 opowiedział, że nie mógł wynieść z domu swoich rzeczy i teraz czeka, aby zobaczyć, jakie szkody poczynił ogień. Gdy wychodził z mieszkania, u jego stóp "szalały płomienie".

Na wydarzenia zareagował prezydent Francji Emmanuel Macron. Polityk zapewnił w internetowym wpisie, że kraj mobilizuje wszystkie zasoby. Wezwał też mieszkańców zagrożonych terenów do "najwyższej ostrożności".

Coraz goręcej, coraz więcej pożarów

Liczba pożarów w departamencie Aude w ostatnich latach nasiliła się - podaje BBC. Winne temu mają być m.in. rzadkie opady deszczu i usuwanie winnic, blokujących pożogę.

W zeszłym miesiącu pożar lasu, który dotarł do Marsylii, drugiego co do wielkości miasta Francji, spowodował obrażenia u około 300 osób.

Problem obejmuje szerszy obszar. Według Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) od początku 2025 roku pożary strawiły ponad 25 700 hektarów terenów w Portugalii. Z dużym ogniem walczono także w Hiszpanii, Turcji, Grecji i na Bałkanach.

Według danych unijnego Centrum Badań nad Zmianami Klimatu Copernicus Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie, a temperatury, od lat 80. XX w., rosną dwukrotnie szybciej niż średnia światowa.