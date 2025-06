Przedsiębiorca stanowczo odpiera zarzuty o plagiat i podkreśla, że nie miał zamiaru nawiązywać do luksusowej marki. Logo Louis Vuitton i logo Licores do Vale nie mają ze sobą nic wspólnego - zapewnia. Jak dodaje, logo miało być jedynie prostym symbolem, który pozwoli wyróżnić lokalny produkt na małych targach rolnych w regionie.

Mimo tych wyjaśnień Louis Vuitton nie zamierza rezygnować z obrony swojego znaku. Koncern od lat znany jest z bezkompromisowej walki o ochronę własności intelektualnej i nie waha się pozywać nawet najmniejszych firm, jeśli uzna, że naruszają one prestiż marki. Eksperci podkreślają, że tego typu spory są coraz częstsze, zwłaszcza w dobie globalizacji i łatwego dostępu do narzędzi graficznych.