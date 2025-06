Ucieczka i nowe życie w Wielkiej Brytanii

Po wojnie żona Dobrowolskiego, Barbara, wraz z dwumiesięcznym synem, Constantine’em Juniorem, uciekła do Wielkiej Brytanii. Tam wyszła za mąż za Davida Metreweli w 1947 roku. Syn Dobrowolskiego przyjął nazwisko ojczyma, choć - jak wynika z dokumentów - jeszcze w 1966 roku w oficjalnych aktach widniał jako Dobrowolski, a Metreweli był jedynie "aliasem".

Constantine Jr. został radiologiem i służył w brytyjskich siłach zbrojnych. Jego córka, Blaise Metreweli, urodziła się w 1977 roku i już jako młoda kobieta rozpoczęła karierę w MI6.

MI6 dystansuje się od przeszłości

W obliczu medialnej burzy brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które reprezentuje MI6, wydało oficjalne oświadczenie. "Pochodzenie Blaise charakteryzuje się konfliktem i podziałem i jak to bywa w przypadku wielu osób o wschodnioeuropejskim pochodzeniu, jest tylko częściowo zrozumiane. To właśnie to złożone dziedzictwo przyczyniło się do jej zaangażowania w zapobieganie konfliktom" - przekazał resort.

Podkreślono również, że Metreweli "ani nie znała, ani nie spotkała swojego dziadka ze strony ojca". Sama Blaise Metreweli nie odniosła się publicznie do rewelacji na temat swojej rodziny. Warto jednak zaznaczyć, że jej kariera w MI6 jest oceniana bardzo wysoko, a jej doświadczenie i kompetencje mają być gwarancją skutecznej walki z nowoczesnymi zagrożeniami.

Niezależnie od rodzinnych tajemnic, Blaise Metreweli już wkrótce obejmie jedno z najważniejszych stanowisk w brytyjskich służbach specjalnych.