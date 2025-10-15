Szwedzkie myśliwce i okręty wojenne monitorują ruchy rosyjskiej jednostki w pobliżu Wielkiego Bełtu. To "Noworosyjsk" - okręt podwodny klasy Kilo, należący do Floty Czarnomorskiej. Ostatnio widziany był m.in. u wybrzeży Francji i Holandii, holowany przez okręt pomocniczy marynarki rosyjskiej. Wiele wskazuje na to, że jednostka znajduje się w fatalnym stanie technicznym, co zresztą stało się obiektem kpin sekretarza generalna NATO.

Zobacz również:

Szwedzkie siły zbrojne od wtorku śledzą rosyjski okręt podwodny, który wpłynął do Morza Bałtyckiego przez cieśninę Wielki Bełt. Jak poinformowała rzeczniczka szwedzkiej armii, Vendela Kirsch, w rejon wysłano zarówno myśliwce, jak i okręty wojenne, by monitorować trasę rosyjskiej jednostki.

Według oficjalnych informacji, rosyjski okręt podwodny przebywa na wodach międzynarodowych. Śledzimy go od wczoraj i mamy dobrą orientację, gdzie się znajduje - przekazała Kirsch w rozmowie z "Aftonbladet". Dodała, że obecność okrętu może być zauważalna dla mieszkańców regionu, dlatego wojsko zdecydowało się poinformować opinię publiczną.

Szwedzkie wojsko podkreśla, że działania te są elementem rutynowej działalności i odbywają się w ścisłej współpracy z sojusznikami. Jeśli coś dzieje się na Bałtyku, my i nasi sojusznicy jesteśmy o tym poinformowani - zaznaczyła Kirsch, nie ujawniając jednak, kto jako pierwszy wykrył rosyjską jednostkę.

Rosyjski okręt podwodny wcześniej widziany u wybrzeży Francji

Według informacji szwedzkich mediów, ten sam rosyjski okręt podwodny był wcześniej obserwowany w pobliżu Francji i kanału La Manche, gdzie był śledzony przez brytyjską marynarkę wojenną. Później skierował się na wschód, gdzie eskortowała go flota holenderska. 

Rosja twierdzi, że po wypełnieniu misji na Morzu Śródziemnym "Noworosyjsk" skierował się na Morze Północne, a wynurzenie w pobliżu Francji było rutynowe. Siły natowskie oceniają natomiast, że stan techniczny rosyjskiego okrętu jest dramatyczny, stąd towarzyszący mu statek holowniczy "Jakow Grebelski".

Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, komentując te wydarzenia, żartował, że "to już nie polowanie na Czerwony Październik, a raczej na najbliższego mechanika". Stwierdził także, że na Morzu Śródziemnym nie ma już śladu rosyjskiej floty, jest natomiast: "samotny, zdezelowany okręt, który kuśtyka do domu po patrolu".

Zobacz również:

Szef NATO zakpił z Rosjan: Polują na mechanika, kuśtykają do domu
Szef NATO zakpił z Rosjan: Polują na mechanika, kuśtykają do domu