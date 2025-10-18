Gazowiec MV Falcon, na którym doszło do eksplozji, płonie u wybrzeży Jemenu, w pobliżu portu Aden - poinformowała unijna misja morska Aspides. Statek jest w pełni załadowany LNG.

Płonie statek u wybrzeży Jemenu / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Potężna eksplozja na gazowcu MV Falcon - statek płonie u wybrzeży Jemenu, w pobliżu portu Aden.

MV Falcon był w pełni załadowany skroplonym gazem ziemnym (LNG).

Po eksplozji statek dryfuje, a ze względu na ryzyko kolejnych wybuchów załogom innych statków zalecono trzymanie się z dala od MV Falcon.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Misja ostrzegła przed ryzykiem dalszych eksplozji - podała agencja Reutera.

Jeden marynarz zaginął, jeden pozostaje na pokładzie, pozostali zostali zabrani przez inne statki. Aspides powiadomiła, że w pobliże miejsca zdarzenia wysłano grecką fregatę.

Po eksplozji MV Falcon wszedł w dryf. Ze względu na ryzyko kolejnych wybuchów misja zaleciła statkom w okolicy zachowanie bezpiecznej odległości od jednostki.

MV Falcon, pod banderą Kamerunu, płynął z portu Suhar w Omanie do Dżibuti z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego - poinformowała wcześniej brytyjska firma Ambrey zajmująca się bezpieczeństwem morskim. Do eksplozji doszło, gdy statek znajdował się o 113 mil morskich na południowy wschód od Adenu.