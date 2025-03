W Czechach doszło do poważnej awarii systemu bezpieczeństwa na kolei, co spowodowało znaczne utrudnienia w ruchu pociągów regionalnych i dalekobieżnych. Jak informują Czeskie Koleje (CD), od rana nie funkcjonuje system ETCS (European Train Control System). Wprowadzono ograniczenie maksymalnej prędkości pociągów do 100 km na godzinę.

Pociąg na stacji w Pradze / Gregor Macak Martin / PAP Powodem awarii jest utrata sygnału GSM-R, niezbędnego do przesyłania danych i komunikacji głosowej, w tym z maszynistami. Na profilach społecznościowych Czeskich Kolei pojawiły się informacje o "awarii na dużą skalę". Problem dotyka zarówno pociągów regionalnych, jak i tych kursujących na długich dystansach, które już teraz notują opóźnienia sięgające około godziny. Jako środek ostrożności, maksymalna prędkość pociągów została ograniczona do 100 km na godz. System ETCS, który został uruchomiony na głównych korytarzach czeskiej kolei na początku tego roku, pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa. Umożliwia on automatyczne zatrzymanie pociągu w sytuacji zagrożenia na torach lub w wyniku błędu maszynisty. Niestety, w wyniku awarii, pociągi znajdujące się na tych korytarzach musiały zostać zatrzymane. Ruch kolejowy został później wznowiony, ale z ograniczeniami i przy wykorzystaniu starszego systemu bezpieczeństwa, który nie jest tak doskonały jak ETCS. Zarządzaniem systemem ETCS zajmuje się zewnętrzny partner Czeskich Kolei, który obecnie pracuje nad rozwiązaniem problemu. Zobacz również: Ameryka szuka jajek w Europie. Prosi Danię o pomoc

