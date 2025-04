Tragiczny w skutkach pożar pięciopiętrowego hotelu w Kalkucie, drugim co do wielkości mieście Indii. Ogień wybuchł w pokoju na parterze, co utrudniło ewakuację około 50 gości. Finalnie zginęło co najmniej 14 osób, w tym dwoje dzieci.

Zdjęcie z miejsca pożaru hotelu w Kalkucie / PIYAL ADHIKARY / PAP/EPA Do pożaru pięciopiętrowego hotelu doszło we wtorek wieczorem. Płomienie ogarnęły szybko cały budynek, położony w dzielnicy Bara Bazar w centralnej, biznesowej części Kalkuty. Większość z 14 ofiar śmiertelnych strażacy znaleźli na klatce schodowej - poinformowały lokalne władze, dodając, że główną przyczyną ich śmierci było uduszenie się dymem. Do tej pory zidentyfikowano osiem ciał. Zdjęcie z miejsca pożaru hotelu w Kalkucie / PIYAL ADHIKARY / PAP/EPA Wielu gościom hotelu udało się uciec na czas, ale jedna osoba ze strachu skoczyła z dachu i zginęła na miejscu. Pięć innych schroniło się w pokojach, na balkonach lub gzymsach - relacjonował komisarz policji w Kalkucie. Władze podały, że obecnie trwa dochodzenie w celu ustalenia przyczyny pożaru. Policja oraz eksperci zbadają także to, dlaczego nie zadziałał system przeciwpożarowy hotelu. Zobacz również: Niezwykła ucieczka: Kangur sprawcą kolizji na autostradzie [WIDEO]

