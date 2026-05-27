Osiem ton złota mogła przerzucić z Wenezueli do Dubaju międzynarodowa siatka, do której miał należeć były premier Hiszpanii Jose Luis Zapatero. Tak wynika ze śledztwa prowadzonego przez hiszpańską policję.

Rozmowa o wycenie transportu złota

Według źródeł, na które powołuje się w środę dziennik "El Mundo", sprawa wyszła na jaw dzięki temu, że francuska policja przejęła z czatu informację dotyczącą transferu co najmniej pięciu ton złota z Wenezueli.

Rozmówcy korzystający z platformy Signal, jak wynika z akt sprawy prowadzonej przed hiszpańskim Krajowym Sądem Karnym i Administracyjnym (Audiencia Nacional), prosili o wycenę transportu od 5 do 8 ton złota ze stolicy Wenezueli Caracas do Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Portal 20 Minutos przypomniał, że o istnieniu międzynarodowej grupy uwikłanej w korupcję i handel wpływami informowały hiszpańską policję także służby ze Szwajcarii i USA. Według śledczych operacje prowadzone w Dubaju miały być realizowane m.in. poprzez spółkę założoną tam z inicjatywy Zapatero.

Wielomilionowa prowizja

Schemat finansowy, którego jedną z głównych postaci miał być były premier Hiszpanii, służył wsparciu przez hiszpański rząd Pedro Sancheza kwotą 53 mln euro małych hiszpańskich linii lotniczych Plus Ultra. Z prowizji za tę operację Zapatero i jego dwie córki mieli otrzymać ponad 4 mln euro.

Były szef hiszpańskiego rządu i osoby z jego najbliższego otoczenia są podejrzane o handel wpływami, pranie pieniędzy, fałszowanie dokumentów, a także o udział w organizacji przestępczej.

Przełomem w śledztwie było ujęcie w 2024 r. na Majorce poszukiwanego przez hiszpańską policję wenezuelskiego biznesmena Rodolfo Reyesa. W wysyłanych przez niego komunikatach miał informować swoich wspólników o działaniach Zapatero na rzecz uzyskania od rządu Sancheza wsparcia dla Plus Ultra.

Biżuteria w sejfie u Zapatero

We wtorek Audiencia Nacional przychyliła się do prośby Zapatero o przełożenie jego przesłuchania z 2 czerwca na 17 i 18 czerwca w związku z piętrzącą się liczbą wątków w aferze związanej z Plus Ultra.

Jednym z nich jest znalezienie w ostatnich dniach przez policję kilkudziesięciu sztuk cennej biżuterii, którą odkryto w sejfie w biurze Zapatero. W sumie jej wartość, jak twierdzą media, szacowana jest na kilka milionów euro.