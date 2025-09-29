Zaostrzają się stosunki między Węgrami a Ukrainą. Budapeszt, odpowiadając na ruch Kijowa, wprowadził w poniedziałek zakaz dostępu do kilkunastu ukraińskich portali informacyjnych - ogłosił szef kancelarii węgierskiego premiera, Gergely Gulyas.

Premier Węgier Viktor Orban (z prawej) i szef kancelarii Gergely Gulyas / Szilard Koszticsak / PAP/EPA

"Ukraina, która ubiega się o akcesję do Unii Europejskiej, zablokowała zagraniczne - w tym węgierskie - portale informacyjne, ponieważ ośmieliły się krytycznie pisać o polityce sankcji wobec Rosji, zbrojnym wsparciu dla Ukrainy, Unii Europejskiej i NATO" - napisał na Facebooku Gulyas.

"Prawdziwym grzechem jest jednak to, że ośmieliły się pisać o działalności Fundacji Sorosa" - dodał.

George Soros to miliarder, inwestor giełdowy i filantrop o żydowsko-węgierskich korzeniach. Jest założycielem Fundacji Otwartego Społeczeństwa (Open Society Foundations - OSF), która wspiera postępowe oraz liberalne projekty społeczne i polityczne na całym świecie, w tym m.in. wolne media i działania równościowe.

Szef kancelarii premiera Viktora Orbana zaznaczył, że Budapeszt - "kierując się zasadą wzajemności" - zablokował dostęp do 12 ukraińskich portali. Według Gulyasa znalazły się wśród nich m.in. Ukrainska Prawda, portale telewizyjnych programów informacyjnych TSN czy Hromadske oraz portal The New Voice of Ukraine.

Węgierski tygodnik "Mandiner" poinformował w połowie września o zablokowaniu na Ukrainie dostępu do 15 zagranicznych portali, w tym dwóch węgierskich, którym zarzucono rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy.

Węgry sprzeciwiają się przystąpieniu Ukrainy do UE. Rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs ogłosił w czerwcu, że 95 proc. głosujących w referendum "Voks 2025" sprzeciwiło się przyspieszonej ścieżce akcesji Ukrainy do Wspólnoty. Głosowaniu towarzyszyła antyukraińska kampania, prowadzona przez węgierskie władze. Węgry od lutego blokują też rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE.

W ostatnich tygodniach konflikt pomiędzy Budapesztem i Kijowem nasilił się przez ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, dostarczającą na Węgry ropę naftową. Władze w Budapeszcie określiły ataki próbą wciągnięcia Węgier w wojnę.