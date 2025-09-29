To będzie muzyczne wydarzenie roku! Sting, 17-krotny laureat nagrody Grammy i były lider The Police, ogłosił koncert w Sopocie w ramach światowej trasy „STING 3.0”. Fani mogą szykować się na elektryzujący występ już 24 czerwca 2026 roku.

/ Materiał prasowy /

Sting ogłasza koncert w Sopocie

Miłośnicy dobrej muzyki mają powody do świętowania. Sting - jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów światowej sceny - pojawi się w Polsce podczas swojej najnowszej trasy "STING 3.0". Wydarzenie odbędzie się w malowniczej Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie towarzyszyć mu będą wirtuoz gitary Dominik Miller oraz perkusista Chris Maas, znany m.in. z zespołu Mumford & Sons.

Przedsprzedaż i bilety - jak je zdobyć?

Członkowie oficjalnego Fan Clubu Stinga jako pierwsi będą mogli zdobyć wejściówki - przedsprzedaż rusza już 1 października o godzinie 11:00 na stronie sting.com. Dzień później, 2 października, bilety trafią do przedsprzedaży Ticketmaster Polska. Ogólnodostępna sprzedaż rozpocznie się 3 października o 11:00 na www.LiveNation.pl. Na fanów czekają także ekskluzywne pakiety VIP, które obejmują m.in. miejsca premium, limitowane gadżety i pamiątkowe plakaty.

Światowa trasa, nowy album i świeże brzmienie

Trasa "STING 3.0" już teraz zbiera entuzjastyczne recenzje za oceanem. Krytycy podkreślają wyjątkową formę artysty i jego niepowtarzalny styl. W ramach tournée Sting prezentuje zarówno największe przeboje, jak i rzadziej wykonywane utwory, a wszystko w nowoczesnym, trzyosobowym składzie. Dodatkowo, na rynku ukazał się właśnie koncertowy album "STING 3.0 LIVE" - dostępny w wersji cyfrowej, na CD i winylu.

Sting - żywa legenda muzyki

Sting od lat zachwyca fanów na całym świecie. Jego dorobek to nie tylko setki milionów sprzedanych płyt, ale też liczne nagrody - od Grammy po Złoty Glob. Artysta angażuje się również w działalność charytatywną, wspierając m.in. Rainforest Fund, Amnesty International czy Live Aid.