Watykan wezwał przewodniczących episkopatów - którzy wezmą udział w lutowej naradzie z papieżem Franciszkiem na temat pedofilii w Kościele - żeby przed przyjazdem do Rzymu spotkali się z ofiarami nadużyć. Apel znalazł się w opublikowanym we wtorek liście komitetu organizacyjnego spotkania, które zaplanowano od 21 do 24 lutego pod hasłem "Ochrona nieletnich w Kościele".

Watykan wzywa szefów episkopatów, by spotkali się z ofiarami pedofilii / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

To konkretny sposób umieszczenia ofiar na pierwszym miejscu i uznania grozy tego, co się stało - powiedział watykański rzecznik Greg Burke. List do uczestników spotkania w Watykanie wystosowali przedstawiciele komitetu organizacyjnego: kardynał Blase J. Cupich z USA, kardynał Oswald Gracias z Indii, arcybiskup Charles Scicluna z Malty - sekretarz Kongregacji Nauki Wiary oraz ksiądz Hans Zollner z Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.



W liście przytoczono słowa Franciszka o tym, że osoby wykorzystane przez duchownych zostały też skrzywdzone wtedy, gdy nie okazano im troski i je porzucono.

"Pierwszym krokiem musi być przyznanie prawdy o tym, co się stało"

