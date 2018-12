Papież Franciszek zdymisjonował zamieszanych w skandal pedofilii dwóch kardynałów z grona swych doradców. Watykan podał w środę, że usunięci z Rady Kardynałów, to kardynał George Pell sądzony w Australii i Francisco Javier Errazuriz z Chile.

O decyzji tej zawiadomił watykański rzecznik Greg Burke na zakończenie 27. spotkania 9-osobowej Rady Kardynałów z Franciszkiem.

Jak ogłosił Burke w komunikacie wydanym po obradach, w odpowiedzi na wyrażoną przez swych doradców we wrześniu prośbę o refleksję nad składem Rady, również w związku z zaawansowanym wiekiem jego członków, papież napisał listy do kardynała Pella i kardynała Errázuriza, w których "podziękował im za pracę wykonaną w ciągu pięciu lat".



Z Rady Kardynałów odchodzi też 79-letni Laurent Monsengwo Pasinya z Demokratycznej Republiki Konga.



Biorąc pod uwagę etap prac Rady nie jest przewidziane obecnie mianowanie jego nowych członków - wyjaśnił rzecznik.



Pell był przez pierwsze lata pontyfikatu Franciszka jednym z jego najbliższych i najbardziej wpływowych współpracowników. Były metropolita Sydney został mianowany przez papieża prefektem nowego Sekretariatu ds. Ekonomii. W 2017 roku Franciszek urlopował go na czas jego procesu karnego w Australii, gdzie oskarżony jest o czyny pedofilii. Od tamtego czasu nie wrócił do Watykanu.



Errázuriz oskarżany jest zaś o tuszowanie skandalu pedofilii w Chile, zwłaszcza czynów księdza Fernando Karadimy, który został uznany za seryjnego pedofila. Na tle skandalu w chilijskim Kościele dymisję na ręce papieża złożyli w maju wszyscy tamtejsi biskupi.



Rada Kardynałów pomaga papieżowi w zarządzaniu Kościołem i przygotowaniu reformy Kurii Rzymskiej.