​W Waszyngtonie przygotowania do szczytu Paktu Północnoatlantyckiego. We wtorek w stolicy USA rozpocznie się trzydniowy szczyt NATO, mający upamiętnić 75. rocznicę podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. Ten dokument założycielski NATO został podpisany 4 kwietnia 1949 roku właśnie tu, w stolicy USA. Ten szczyt to jednak nie tylko rocznicowe spotkanie przywódców.