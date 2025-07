Polska ambasada we Włoszech apeluje do turystów o ostrożność podczas wakacji. W nowej kampanii dyplomaci ostrzegają przed plagą kradzieży i przypominają, że chwila nieuwagi może kosztować utratę pieniędzy czy dokumentów. "Ty masz zdjęcie z Panteonem, oni twój portfel" - podkreślono przestrzegając przed złodziejami.

Wakacje we Włoszech? Ambasada publikuje pilne ostrzeżenie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Polska ambasada ostrzega turystów wybierających się na wakacje do Włoch przed kieszonkowcami, którzy są tam niestety częstym problemem.

Podstawowa zasada to nie trzymać wszystkich dokumentów i gotówki w jednym miejscu, aby zmniejszyć ryzyko kradzieży.

Warto korzystać z płatności kartą, bo w większości miejsc jest to możliwe, co pozwala ograniczyć ilość gotówki przy sobie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak bezpiecznie spędzić wakacje we Włoszech? Przeczytaj poniżej!

Na portalach społecznościowych polska ambasada napisała: "Cieszysz się pięknymi widokami, podczas gdy ktoś inny cieszy się Twoimi dobrami".

"Planujesz rodzinne wakacje we Włoszech? Uważaj! Borseggiatori (kieszonkowcy) - to stały problem we Włoszech" - zaznaczono.

Kluczowe rady

W ramach kampanii udzielono kluczowych rad polskim turystom:

Nie trzymaj dokumentów w jednym miejscu,

nie trzymaj dużej ilości gotówki w portfelu - w większości sklepów i wszystkich restauracjach możliwa jest płatność kartą,

podróżujesz kamperem albo przyczepą kempingową? Nie pozostawiaj pojazdów na niestrzeżonych parkingach.

Jest również apel: "Parkuj na campingach, w 'aree di sosta' i dopiero ruszaj na zwiedzanie. Wszystkie cenne rzeczy zawsze zabierz ze sobą, nawet jeśli wychodzisz tylko na chwilę".

"Nie pozostawiaj na widoku żadnej rzeczy potencjalnie kuszącej złodzieja" - wezwała polska ambasada w Rzymie.