UE zaproponowała Stanom Zjednoczonym całkowite zwolnienie z ceł towarów przemysłowych - powiedziała w poniedziałek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen / STRINGER / PAP/EPA

Szefowa KE przyznała w poniedziałek w Brukseli, że całkowite zwolnienie z ceł towarów przemysłowych eksportowanych z UE do USA było m.in. przedmiotem rozmów handlowych prowadzonych w Waszyngtonie przez komisarza UE ds. handlu Marosza Szefczovicza.

Von der Leyen: Oferta nadal na stole

Von der Leyen powiedziała, że podobna oferta została zaproponowana amerykańskiej administracji już wcześniej, w trakcie rozmów dotyczących nałożenia 25-proc. ceł na samochody z UE, ale "nie spotkała się z adekwatną reakcją USA".

Przewodnicząca KE przyznała jednak, że oferta "nadal jest na stole". Ale jesteśmy również przygotowani do reagowania za pomocą środków zaradczych (jak cła odwetowe - red.) i do obrony naszych interesów. Ponadto będziemy również chronić się przed pośrednimi skutkami ceł - powiedziała.

Von der Leyen zapowiedziała również powołanie specjalnej grupy zadaniowej ds. nadzoru importu, która będzie współpracowała z przemysłem m.in. w celu zminimalizowania skutków amerykańskich ceł.

Mocne słowa doradcy Trumpa

Unia Europejska musi znieść pozataryfowe bariery handlowe, w tym podatek VAT, by zawrzeć układ z USA - powiedział w poniedziałek doradca prezydenta USA ds. handlu Peter Navarro. Sam prezydent twierdzi, że jest skłonny rozmawiać, ale na "twardych warunkach" i sygnalizuje chęć pozostania przy cłach.

Navarro wymienił w poniedziałkowym wywiadzie warunki, które UE miałaby spełnić, by USA mogły obniżyć nałożone przeciwko niej cła. Jak zaznaczył, nie wystarczy, by Unia obniżyła swoje własne cła.

Powiedziałbym UE, że kiedy wydajecie swoje ogłoszenia (o odpowiedzi na cła), czy możecie (...) powiedzieć nam, że obniżycie swoje bariery pozataryfowe? - mówił ekonomista.

Zrezygnujcie z 19-procentowego VAT-u, uszanujcie decyzję WTO, że powinniśmy mieć możliwość sprzedaży naszej kukurydzy i mięsa. Stosujecie subsydia eksportowe, okradacie Amerykanów na wszelkie możliwe sposoby. Więc nie mówcie po prostu, że obniżycie swoje taryfy. To mały początek, ale o wiele większym problemem są inne bariery handlowe. Więc jeśli zaczniecie o nich mówić, to możemy zacząć rozmawiać - oznajmił doradca Trumpa.

W podobny sposób wyraził się o ofercie władz Wietnamu, które zaproponowały całkowite zniesienie ceł w handlu z USA. Navarro argumentował, że "oszustwa" polegają na barierach pozataryfowych.

Inny doradca Trumpa, dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej Kevin Hassett, wypowiadał się w podobnym tonie w wywiadzie dla telewizji Fox News. Twierdził, że choć Trump jest przekonany, że cła działają, pozostaje otwarty na negocjacje z partnerami, jeśli przyjdą do niego z "z naprawdę świetnymi ofertami, które przyniosą korzyści amerykańskiemu przemysłowi i amerykańskim rolnikom".

Trump: Nie bądźcie głupi

Sam Trump sugerował przed otwarciem giełdy w Nowym Jorku, że nie zamierza rezygnować ze swojej polityki nawet w obliczu gwałtownych spadków na giełdzie.

"Stany Zjednoczone mają szansę zrobić coś, co powinno zostać zrobione DEKADY TEMU. Nie bądźcie słabi! Nie bądźcie głupi! Nie bądźcie PANIKANAMI (nowa partia oparta na ludziach słabych i głupich!). Bądźcie silni, odważni i cierpliwi, a WIELKOŚĆ będzie rezultatem!" - napisał na swoim portalu Truth Social. Niecałą godzinę później powiadomił jednak, że rozmawia z "krajami całego świata", w tym z premierem Japonii, lecz stawia w tych rozmowach twarde warunki.

"Ustanawiane są surowe, ale sprawiedliwe parametry. Rozmawiałem dziś rano z premierem Japonii. Wysyła on zespół ekspertów do negocjacji! Traktują USA bardzo źle w kwestii handlu. Nie biorą naszych samochodów, ale my bierzemy MILIONY ich samochodów. Podobnie w przypadku rolnictwa i wielu innych rzeczy. Wszystko musi się zmienić, ale szczególnie w przypadku CHIN!!!" - dodał Trump.

Po jego słowach notowania kontraktów futures na Wall Street poszły ostro w dół, a giełda zanotowała kolejne otwarcie na głębokim minusie. W przypadku indeksu Dow Jones było to ponad 3 proc.

Odnosząc się do giełdowych spadków, Navarro twierdził, że giełda "próbuje znaleźć dno", by się od niego odbić i zapewnił, że "Dow skończy rok na 50 tys. punktach" (obecny kurs to 36,8 tys.). Przekonywał też, że prognozy o czekającej USA recesji są chybione, ponieważ wpływy z ceł pozwolą na uchwalenie przez Kongres cięć podatkowych.