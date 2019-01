Pięć osób zostało zastrzelonych w środę podczas napadu na jeden z banków na Florydzie - poinformował Reuters, powołując się na lokalne władze. 21-letni podejrzany o dokonanie tego ataku jest w rękach policji.

Do napadu doszło około godziny 12.30 czasu miejscowego. Do banku SunTrust w miejscowści Sebring na Florydzie wtargnął młody mężczyzna z bronią w ręku i zaczął strzelać do będących w budynku ludzi. Zginęło pięć osób - poinformował szef lokalnej policji Karl Hoglund. Napastnik następnie zadzwonił na policję i poinformował o napadzie.

Przybyli na miejsce policyjni negocjatorzy nie zdołali przekonać napastnika do poddania się, w związku z czym policja musiała siłą wejść do siedziby banku. Dopiero wtedy bandyta, którym jest 21-letni Zephen Xaver, zrezygnował z oporu i oddał się w ręce stróżów prawa.



Napastnik Zephen Xaver / HIGHLANDS COUNTY SHERIFF'S OFFICE / HANDOUT / PAP/EPA

Dzisiaj wydarzył się tragiczny dzień w naszej społeczności. Zginęli ludzie z rąk przestępcy, który dokonał bezsensownej zbrodni - powiedział Hoglund, nie podając jednak motywów działania napastnika.



Sebring to miejscowość w centralnej Florydzie, położona ok. 150 km na południe od Orlando, zamieszkana przez ok. 10 tys. osób.