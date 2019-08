"Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dokonał wyboru kandydata na premiera, którym ma zostać dotychczasowy zastępca szefa jego administracji Ołeksij Honczaruk" – poinformowały we wtorek media, publikując nazwiska niektórych kandydatów na stanowiska ministerialne.

Ukraińskie media podają, że Zełenski wybrał kandydata na premiera / Anna Marchenko / PAP/ITAR-TASS

35-letni Honczaruk jest prawnikiem, a w biurze prezydenta odpowiada za rozwój gospodarczy i reformy. Pracował w firmach prawniczych oraz doradzał m.in. wicepremierowi ds. rozwoju gospodarczego i handlu. Zełenski mówił wcześniej, że na stanowisku szefa rządu widzi "ekonomistę bez przeszłości politycznej" oraz "guru ekonomicznego.

"Decyzja o mianowaniu Ołeksija Honczaruka na premiera została ostatecznie przyjęta jeszcze w weekend. (...) Wcześniej Honczaruk otrzymał carte blanche na rozmowy z potencjalnymi członkami swojej ekipy" - napisała w serwisie Telegram redaktor naczelna ukraińskiego portalu LB.ua Sonia Koszkina.



Według jej źródeł głównym kandydatem na stanowisko ministra gospodarki jest Tymofij Miłowanow, rektor Kijowskiej Szkoły Ekonomiki, która organizowała szkolenia dla przyszłych parlamentarzystów partii Zełenskiego, Sługa Narodu, w kurorcie w Truskawcu. Nazwisko to wymieniają także z powołaniem na źródła inne media.



Na czele ministerstwa finansów ma stanąć dotychczasowa szefowa tego resortu w rządzie odchodzącego premiera Wołodymyra Hrojsmana Oksana Markarowa. Nowym prokuratorem generalnym ma być inny zastępca szefa administracji Zełenskiego, Rusłan Riaboszapka. Jest on znanym ekspertem ds. walki z korupcją.



Nazwisko premiera zostanie najpewniej oficjalnie ogłoszone w czwartek, podczas inauguracyjnego posiedzenia nowego parlamentu, wyłonionego w przedterminowych wyborach w lipcu.



Zdecydowany zwycięzcą tych wyborów została partia prezydenta Zełenskiego Sługa Narodu. Ugrupowanie to zdobyło 254 mandaty, co daje mu w 424-osobowym parlamencie samodzielną większość.