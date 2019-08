Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że na wrzesień jest planowane jego spotkanie w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

Donald Trump / SHAWN THEW / PAP/EPA

Powinno być spotkanie z prezydentem Trumpem we wrześniu. W Waszyngtonie - oświadczył Zełenski w wypowiedzi dla agencji Interfax-Ukraina.



Nowy szef państwa ukraińskiego otrzymał 30 maja zaproszenie od prezydenta Trumpa do złożenia oficjalnej wizyty w amerykańskiej stolicy.



Zełenski przebywał w sobotę w Truskawcu na zachodzie Ukrainy, gdzie spotkał się z uczestnikami kursu, w którym uczestniczą nowi deputowani do parlamentu Ukrainy z ramienia prezydenckiej partii Sługa Narodu.