59. Samodzielna Brygada Szturmowa opublikowała w mediach społecznościowych film, na którym widać atak ukraińskiego drona FPV na rosyjski śmigłowiec szturmowy Mi-28 "Nocny Łowca". Maszyna, której wartość szacowana jest na około 18 milionów dolarów, została całkowicie zniszczona.