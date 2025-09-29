Mi-28

Mi-28 to zaawansowany rosyjski śmigłowiec szturmowy zaprojektowany do prowadzenia operacji bojowych zarówno w dzień, jak i w nocy, w każdych warunkach atmosferycznych. Powstał jako odpowiedź na amerykańskiego AH-64 Apache i miał zastąpić starsze modele Mi-24, oferując większą precyzję oraz lepsze możliwości zwalczania celów opancerzonych.

Maszyna napędzana jest dwoma silnikami turbinowymi o mocy 2,2 tys. KM każdy, co pozwala jej osiągać prędkość do 320 km/h i operować na dystansie do 435 km bez dodatkowych zbiorników paliwa. Wyposażona jest w 30-mm działko automatyczne, które może oddać nawet 800 strzałów na minutę. Dodatkowo śmigłowiec może przenosić szeroki arsenał uzbrojenia. Pomimo takiego potencjału bojowego, maszyna okazała się bezbronna wobec precyzyjnego ataku niewielkiego drona FPV.

Drony coraz skuteczniejsze

Zniszczenie zaawansowanego śmigłowca przez niewielkiego drona FPV to kolejny dowód na to, jak dynamicznie zmienia się oblicze współczesnych konfliktów. Bezzałogowe statki powietrzne stają się coraz skuteczniejszym narzędziem walki, zdolnym do eliminowania nawet najdroższych i najlepiej chronionych celów.