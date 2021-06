Ministrowie spraw zagranicznych państw UE przyjęli w Luksemburgu sankcje wobec białoruskich urzędników. Jest to reakcja na majowy incydent, kiedy to Białoruś zmusiła do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair. Przyjęty pakiet sankcyjny jest czwartym wobec Białorusi. Tym razem objął 78 osób i 8 podmiotów gospodarczych.

REKLAMA