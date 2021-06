Ambasador Rosji w Waszyngtonie Anatolij Antonow wrócił do USA. Dyplomata został wezwany w marcu do kraju na konsultacje. Uzgodnienia o powrocie ambasadorów poczynili w środę na szczycie w Genewie prezydenci Joe Biden i Władimir Putin.

/ YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Dyplomata przyleciał rano do Nowego Jorku samolotem rejsowym Aerofłotu, skąd miał odlecieć do Waszyngtonu - podały rosyjskie agencje.



"Biorąc pod uwagę rezultaty spotkania dwóch prezydentów liczę na konstruktywną współpracę z moimi amerykańskimi kolegami, aby budować stosunki na równych i pragmatycznych zasadach" - powiedział Antonow agencji RIA Nowosti. Dodał, że "jest w optymistycznym nastroju".



Ambasador USA w Rosji John Sullivan ogłosił, że "wkrótce" wróci do Moskwy. "Po ważnym szczycie nie mogę się doczekać powrotu do Moskwy" - powiedział. Jego słowa w sobotę przytoczył na Twitterze rzecznik ambasady USA w Rosji. Za swoje główne cele ambasador uznał "stabilizację strategiczną, prawa człowieka, stałe oraz przewidywalne stosunki z Rosją".

Spotkanie Biden - Putin w Genewie