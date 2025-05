W Wielkiej Brytanii trwają prace nad największą od lat reformą systemu karnego. Niezależny Przegląd Wyroków Sądowych, któremu przewodniczył były Lord Kanclerz David Gauke, zaleca ograniczenie liczby kar pozbawienia wolności oraz wcześniejsze zwolnienia z więzień. Celem zmian jest walka z narastającym kryzysem przeludnienia więzień oraz poprawa skuteczności resocjalizacji.

/ Shutterstock

Zmiany w systemie karnym

Rząd planuje rozszerzyć pilotażowy program dobrowolnej chemicznej kastracji dla wybranych przestępców seksualnych na 20 kolejnych więzień. To odpowiedź na zalecenia raportu, który wskazuje na potrzebę kontynuacji tego eksperymentu. Przegląd rekomenduje także, by więcej przestępców odbywało kary w społeczności, zamiast trafiać do więzienia.

Nowe propozycje przewidują, że osoby skazane za przestępstwa seksualne i przemoc domową mogą być zwalniane po odbyciu zaledwie jednej trzeciej wyroku. Ma to pomóc w rozwiązaniu problemu przepełnienia zakładów karnych.

Brytyjskie więzienia są przepełnione

Według Gauke'a "nie można bagatelizować skali kryzysu, z którym mamy do czynienia". Przeludnione więzienia prowadzą do niebezpiecznych warunków dla personelu i zwiększają ryzyko recydywy. W ubiegłym roku tysiące więźniów zostało zwolnionych przed czasem w ramach nadzwyczajnych środków zaradczych.

Rząd zlecił przegląd, by zidentyfikować przyczyny kryzysu i rozważyć alternatywne kary. W planach jest budowa trzech nowych więzień do końca 2025 roku oraz przeznaczenie 4,7 mld funtów na rozbudowę infrastruktury więziennej w latach 2026-2031.

Kluczowe propozycje

Wśród najważniejszych rekomendacji znalazły się:

Ograniczenie stosowania krótkich wyroków pozbawienia wolności (poniżej 12 miesięcy) do wyjątkowych przypadków,

Kontynuacja programu dobrowolnej chemicznej kastracji dla przestępców seksualnych,

Większa elastyczność sądów w nakładaniu kar pieniężnych i zakazów,

Zwiększenie finansowania służby probacyjnej oraz dostępności elektronicznego monitoringu,

Wprowadzenie "modelu zdobywania postępów" dla skazanych, inspirowanego reformami z Teksasu.

Reakcje na propozycje

Propozycje spotkały się z mieszanymi reakcjami. Dame Nicole Jacobs, Komisarz ds. Przemocy Domowej, ostrzega, że zmiany mogą wysłać "niepokojący sygnał" sprawcom przemocy domowej. Z kolei Campbell Robb z organizacji Nacro uważa, że odejście od krótkich wyroków na rzecz kar społecznych może być "prawdziwym przełomem".

Grupa Justice for Victims krytykuje raport za nieuwzględnienie głosu ofiar przestępstw.

Cytat Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla wcześniejszego wypuszczania najgorszych przestępców na wolność.

- podkreślają przedstawiciele organizacji.

Oczekuje się, że rząd przyjmie część kluczowych rekomendacji, a szczegóły zostaną przedstawione w projekcie nowej ustawy o wyrokach. Sekretarz Sprawiedliwości Shabana Mahmood ma odnieść się do przeglądu w Izbie Gmin.

źródło: bbc.com