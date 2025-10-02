"W trybie pilnym zwołałem zespół sterujący, który jednogłośnie potwierdził zakup przez Polskę pocisków Amraam w wersji D do samolotów F-35" - ogłosił w czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Kupujemy najnowszą wersję za zgodą Kongresu USA" - dodał. Polska jest jedynym państwem, które otrzymało możliwość zakupu tego uzbrojenia.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Warszawa, 2 października 2025 / Rafał Guz / PAP

W czwartek szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że Polska kupuje naprowadzane radiolokacyjnie pociski rakietowe powietrze-powietrze do samolotów F-35. Powiedział, że bierzemy udział "w największej, historycznej transformacji Wojska Polskiego", a "to miliardy zobowiązań, czasem kilka umów tygodniowo".

Zakończyło się posiedzenie zespołu sterującego i mam bardzo ważną informację - potwierdził zakup najnowszych pocisków rakietowych dla samolotów F-35. Kupujemy najnowszą wersję za zgodą Kongresu USA. (…) Transformacja i modernizacja armii to nasz priorytet - powiedział w czwartek Władysław Kosiniak-Kamysz w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Nie ma żadnego problemu z finansowaniem tego zakupu. Zostanie on zrealizowany z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Powiem więcej – wszystko, co było przedmiotem dywagacji w przestrzeni internetowej czy medialnej, nie znajduje poparcia ani w działaniach Ministerstwa Finansów, ani Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzisiaj uzyskałem jednoznaczne wsparcie dla działań związanych z transformacją i modernizacją sił zbrojnych, a w tym z zakupem pocisków rakietowych do modernizacji sił powietrznych - mówił.

Dodał, że Polska jest jedynym państwem, które otrzymało możliwość zakupu tego uzbrojenia.

Jeszcze w tym roku przed nami kilka dużych umów, ale myślę, że zgoda Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz dzisiejsza decyzja naszego zespołu, otwierająca drogę do dalszych negocjacji, pozwoli jeszcze w tym roku podpisać umowę na zakup pocisków - podsumował.

Wicepremier i szef MON skomentował także incydent w pobliżu portu w Szczecinie .

Każdego dnia, na Bałtyku przede wszystkim w przestrzeni powietrznej dochodzi do działań prowokacyjnych ze strony Rosji - stwierdził.