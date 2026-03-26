Wstrząsające sceny w jednej z najbardziej ruchliwych dzielnic Tokio. W czwartkowy wieczór w dystrykcie handlowym młoda pracownica sklepu z gadżetami marki Pokemon została zamordowana na oczach klientów. Sprawca ataku zmarł w wyniku odniesionych ran po tym, jak po dokonaniu zbrodni zwrócił ostrze przeciwko sobie.

Szokujące sceny w sercu Tokio. Nożownik zamordował 20-letnią kobietę

Do tragicznego zdarzenia doszło o godzinie 19:16 czasu lokalnego w popularnym kompleksie handlowym w dzielnicy Ikebukuro - donosi agencja Reutera. Według informacji przekazanych przez Departament Policji Metropolitalnej w Tokio, ofiarą jest kobieta w wieku około 20 lat, pracownica oficjalnego sklepu Pokemon Center.

Napastnik, mężczyzna w wieku około 20 lat, zadał kobiecie śmiertelne ciosy nożem w okolicę szyi. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że sprawca trzymał noże w obu dłoniach. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej i przewiezienia obojga do szpitala lekarze stwierdzili zgon kobiety oraz napastnika w ciągu godziny od incydentu.

Panika w dzielnicy handlowej

Zdarzenie wywołało ogromne przerażenie wśród osób robiących zakupy, szczególnie że obecnie w Japonii trwa sezon ferii wiosennych, a sklepy z artykułami dla dzieci przyciągają całe rodziny. Nagrania publikowane w mediach społecznościowych pokazują uciekający z budynku tłum oraz liczne karetki pogotowia gromadzące się przed centrum handlowym.

Budynek, w którym doszło do ataku, znajduje się zaledwie kilkaset metrów od terminalu Ikebukuro - jednej z najbardziej obciążonych ruchem stacji kolejowych na świecie. Przedstawiciele The Pokemon Co., firmy zarządzającej siecią kilkudziesięciu sklepów w Japonii, nie wydali jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.