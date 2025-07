Sytuacja sejsmiczna w regionie

W ostatnich miesiącach w Grecji obserwuje się wzmożoną aktywność sejsmiczną, szczególnie w rejonie wysp Cyklad, Krety oraz Santorini. W maju 2025 roku doszło do trzęsienia ziemi na Krecie, jednak - jak informują lokalne media - nie odnotowano poważnych zniszczeń ani ofiar, a sytuacja została szybko opanowana. Mimo to wydarzenie to podkreśliło wrażliwość regionu na zagrożenia sejsmiczne, co wpłynęło na niepokój wśród turystów i mieszkańców.

Według ekspertów, aktywność sejsmiczna w Grecji utrzymuje się na podwyższonym poziomie, a europejskie sieci sejsmologiczne regularnie rejestrują wstrząsy, zwłaszcza w rejonie archipelagu Cyklad. W niektórych miejscach, takich jak Santorini, doszło nawet do ewakuacji części mieszkańców i turystów. Służby apelują o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów lokalnych władz.