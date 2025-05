"Zła wiadomość jest taka, że Chiny, czym być może niektórzy nie są zaskoczeni, totalnie pogwałciły swoją umowę z USA" - grzmi Donald Trump. Prezydent USA odniósł się do porozumienia z Chinami w sprawie ceł.

Prezydent USA Donald Trump / CHRIS KLEPONIS / PAP/EPA

Donald Trump oświadczył na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że nałożone przez niego cła praktycznie odcięły Chiny od amerykańskiego rynku, co "było dla nich druzgocące" i doprowadziło do "niepokojów społecznych".

"Zawarłem z Chinami SZYBKĄ UMOWĘ, by uratować ich od czegoś, co jak sądziłem byłoby bardzo złą sytuacją (...) Dzięki tej umowie wszystko się szybko ustabilizowało i Chiny wróciły do business as usual. Wszyscy byli szczęśliwi" - napisał Trump.

"Zła wiadomość jest taka, że Chiny, czym być może niektórzy nie są zaskoczeni, TOTALNIE POGWAŁCIŁY SWOJĄ UMOWĘ Z USA" - ocenił prezydent, nie precyzując przy tym, jakie konsekwencje zamierza wyciągnąć wobec ChRL.

W czwartek minister finansów USA Scott Bessent ocenił, że negocjacje handlowe z Chinami znalazły się "w pewnym impasie". Dodał, że dojście do porozumienia będzie prawdopodobnie wymagało bezpośredniego udziału Trumpa i przywódcy ChRL Xi Jinpinga.

W maju Pekin i Waszyngton zgodziły się zawiesić na 90 dni cła, które wcześniej nałożyły na siebie nawzajem. Do porozumienia, określanego przez media jako tymczasowy rozejm w wojnie handlowej, doszło wskutek dwustronnych rozmów ministerialnych w Genewie.

W ramach wypracowanego wówczas rozwiązania Waszyngton i Pekin zgodziły się tymczasowo obniżyć cła - USA ze 145 do 30 proc. na chińskie produkty, a Chiny ze 125 do 10 proc. na produkty amerykańskie.