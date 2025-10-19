Donald Trump znów nie przebiera w słowach. Tym razem oskarżył prezydenta Kolumbii Gustavo Petro o zachęcanie do produkcji narkotyków. Trump nazwał Petro "przywódcą narkotykowym". Ogłosił przy tym wstrzymanie pomocy dla Kolumbii. Zagroził też, że jeśli Petro nie zlikwiduje zakładów produkujących narkotyki, zrobi to Ameryka.

Donald Trump i Gustavo Petro / MANDEL NGAN/AFP/East News / East News

Donald Trump na portalu Truth Social oskarżył prezydenta Kolumbii, Gustavo Petro, o wspieranie masowej produkcji narkotyków.

Były prezydent USA zagroził wstrzymaniem wszelkich płatności i subsydiów dla Kolumbii.

Trump określił Petro jako niepopularnego przywódcę, który nie reaguje na problem narkotyków mimo amerykańskiej pomocy finansowej.

Kolumbia jest jednym z największych sojuszników USA w Ameryce Łacińskiej i otrzymuje znaczącą pomoc wojskową ze Stanów Zjednoczonych.

Trump już wcześniej groził Kolumbii sankcjami i cłami oraz krytykował Petro za odmowę przyjęcia deportowanych migrantów.

"Prezydent Gustavo Petro z Kolumbii jest nielegalnym przywódcą narkotykowym, który gorąco zachęca do masowej produkcji narkotyków, na dużych i małych polach, w całej Kolumbii. Stało się to zdecydowanie największym biznesem w Kolumbii, a Petro nic nie robi, aby to powstrzymać, pomimo ogromnych płatności i subsydiów ze strony USA, które są niczym więcej niż długoterminowym zdzieraniem z Ameryki" - napisał Trump na portalu Truth Social.

Oznajmił, że"wszelkie płatności lub subsydia" dla tego kraju zostaną wstrzymane.

"To nie będzie miłe"

"Petro, nisko oceniany i bardzo niepopularny przywódca, pyskujący Ameryce, powinien natychmiast zamknąć te pola śmierci, bo inaczej Stany Zjednoczone zamkną je dla niego, a to nie będzie miłe" - zagroził prezydent USA.



Choć Trump nie sprecyzował, jakie płatności ma wstrzymać, to Kolumbia jest jednym z największych sojuszników i odbiorców pomocy wojskowej USA w Ameryce Łacińskiej. Lewicowy prezydent Kolumbii już wcześniej był oskarżany o przyzwalanie na rozrost produkcji kokainy i innych narkotyków w Kolumbii, z czego duża część jest przemycana do Stanów Zjednoczonych.



Petro vs. Trump

Trump już kilkakrotnie spierał się ze znanym z kontrowersyjnych wypowiedzi Petro. Już na początku swojej drugiej kadencji prezydent USA zagroził nałożeniem sankcji i ceł na towary z Kolumbii, gdy Petro odmówił przyjęcia deportowanych migrantów skutych w kajdanki na pokładzie wojskowych samolotów.

Z kolei podczas wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Petro wezwał do wszczęcia śledztwa w sprawie nielegalnych jego zdaniem uderzeń USA na łodzie podejrzane o przewożenie narkotyków na Morzu Karaibskim. Wziął też wówczas udział w proteście ulicznym w Nowym Jorku, wzywając amerykańskich żołnierzy do nieposłuszeństwa wobec rozkazów Trumpa. Po tym incydencie władze USA unieważniły wizę kolumbijskiemu przywódcy.