Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowane działania wobec lewicowych ugrupowań, w tym uznanie Antify za organizację terrorystyczną. Podpisał także memorandum o wysłaniu wojska do Memphis, by walczyć z przestępczością. Trump odniósł się również do walki z kartelami narkotykowymi i ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Donald Trump i jego współpracownicy w Gabinecie Owalnym / SAMUEL CORUM / POOL / PAP/EPA

"To nie są protesty. To są przestępstwa"

Donald Trump zapowiedział podjęcie kroków przeciwko ugrupowaniom lewicowym. Pytany, czy uzna Antifę za organizację terrorystyczną, oświadczył, że jest za takim rozwiązaniem, jeśli wesprze go w tym jego zespół, m.in. prokurator generalna Pam Bondi.

Trump podczas swojej pierwszej kadencji dążył do uznania wywodzącego się z Niemiec ruchu Antifa za organizację terrorystyczną, lecz wówczas napotkał na opór służb.



Rozmawiałem też z prokurator generalną o wniesieniu zarzutów w ramach RICO (prawa dotyczącego przestępczości zorganizowanej - przyp. RMF FM) przeciwko pewnym ludziom, o których czytaliście, a którzy wydają miliony dolarów na agitację. To nie są protesty. To są przestępstwa. To, co ci ludzie robią: rzucają cegłami w samochody ICE i straży granicznej - mówił Trump.

Trump opowiedział się również za nakazem ściągania flag osób transpłciowych jako rzekomo podżegających do terroryzmu, choć przyznał, że przeszkodą w tym byłaby wolność słowa.

Gwardia Narodowa w Memphis

Omawiając plany wysłania Gwardii Narodowej i innych służb do Memphis w stanie Tennessee, miasta z największym odsetkiem zabójstw w Stanach Zjednoczonych, Trump stwierdził, że powołany przez niego zespół będzie repliką rozwiązania zastosowanego w Waszyngtonie, gdzie - jak przypomniał - w ciągu miesiąca udało się niemal całkowicie wyeliminować przestępczość. Zapowiedział, że następne będą Chicago i St. Louis. Prezydent USA stwierdził, że sprzeciw miejscowych władz nie będzie miał znaczenia.

Kolejna łódź zaatakowana przez Amerykanów

Trump odniósł się również do poniedziałkowego, drugiego we wrześniu ataku sił USA na łódź wenezuelskiego gangu narkotykowego na Morzu Karaibskim, w wyniku którego zabitych zostało trzech jego członków. Prezydent zapowiedział, że będzie powstrzymywał kartele narkotykowe nie tylko na morzu, ale również na lądzie.

Izraelski atak na Katar

Donald Trump zdementował ponadto doniesienia o tym, że Izrael jakoby uprzedził go o planowanym ataku powietrznym na zgromadzonych w stolicy Kataru przywódców palestyńskiego Hamasu. Jak powiedział, o ataku dowiedział się z tego samego źródła, co wszyscy, to jest, z mediów. Zapewnił też, że mimo zapowiedzi kolejnych uderzeń ze strony Izraela, nie pozwoli, by ponownie celem ataku stał się Katar, który uważa za cennego sojusznika Stanów Zjednoczonych.

Vance poprowadził program Charliego Kirka

Plany Trumpa w sprawie Antify potwierdził doradca prezydenta Stephen Miller, który stwierdził, że chodzi o organizacje non-profit, które przygotowują ataki na funkcjonariuszy służb granicznych oraz wywołują zamieszki.

Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance, prowadząc program publicystyczny Real America's Voice w hołdzie zamordowanemu prawicowemu działaczowi, Charliemu Kirkowi, którego gościem był m.in. Miller, zapowiedział "demontaż" lewicowych organizacji, które oskarżył o zabójstwo 31-letniego aktywisty 10 września podczas spotkania na uniwersytecie Utah Valley.

Podczas gdy nasza strona na pewno ma swoich świrów, statystycznym faktem jest, że większość wariatów w amerykańskiej polityce to dziś dumni członkowie skrajnej lewicy - stwierdził Vance. Jako przykłady organizacji zachęcających do przemocy wymienił m.in. Open Society Foundation George'a Sorosa i Fundację Forda, które miały finansować autorów artykułów usprawiedliwiających zbrodnię. Jak stwierdził, nie może być jedności z takimi ludźmi.

