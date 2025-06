Dwunastoletnia dziewczynka zmarła, a siedmioro dzieci trafiło do szpitala w Saint-Quentin w północnej Francji w związku z ciężkim zatruciem pokarmowym. Lokalne władze podjęły decyzję o tymczasowym zamknięciu dwóch lokalnych sklepów mięsnych – podała w sobotę BBC.

Ciężkie zatrucie dzieci we Francji (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dzieci w wieku od roku do 12 lat trafiły do szpitala w ciągu kilku ostatnich dni. Przyczyna zatrucia pokarmowego nie została jeszcze ostatecznie ustalona, ale miejscowe władze podejrzewają, że dzieci zjadły mięso lub produkty mięsne sprzedawane w dwóch lokalnych sklepach. Próbki w obu tych punktach zostały pobrane i wysłane do analizy.

Portal Liberation napisał, że wyniki mają być znane na początku przyszłego tygodnia. Władze wcześniej wykluczyły jakiekolwiek problemy z wodą, którą mają w kranach mieszkańcy miejscowości, w której doszło do zatrucia.

Jakie objawy miały dzieci?

Urząd zdrowia regionu Hauts-de-France poinformował, że u wszystkich przyjętych do szpitala dzieci wystąpiła krwawa biegunka, a u pięciorga, w tym u zmarłej dziewczynki, rozwinął się zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS), który wiąże się z ostrą niewydolnością nerek oraz anemią. Najczęstszą przyczyną tej choroby jest zatrucie pokarmowe wywołane bakterią E. coli.