Cztery osoby zginęły, a dwanaście zostało rannych - w tym cztery ciężko - w wyniku strzelaniny, do której doszło w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Leland w amerykańskim stanie Missisipi. Tragedia rozegrała się po meczu licealnych drużyn futbolu amerykańskiego.

Cztery osoby zginęły, a 12 zostało rannych po strzelaninie w Leland w stanie Mississippi - cztery ofiary są w stanie krytycznym.

Do tragedii doszło po meczu futbolowym z okazji dorocznego święta homecoming; sprawcy wciąż są poszukiwani.

Tego samego wieczoru doszło do kolejnej śmiertelnej strzelaniny - w miasteczku Heidelberg - zginęły tam dwie osoby; policja nie łączy obu zdarzeń.

Jak poinformował burmistrz miasta John Lee w rozmowie z BBC, do strzelaniny doszło około północy na głównej ulicy Leland, niewielkiego miasteczka położonego około 190 km na północny wschód od stolicy stanu, Jackson. Cztery najciężej ranne osoby zostały przetransportowane śmigłowcami do szpitala.

Na razie nikt nie został zatrzymany, jednak trwa policyjna obława.

W chwili tragedii Leland tętniło życiem - w piątkowy wieczór lokalna szkoła średnia organizowała tradycyjny mecz futbolowy z okazji tzw. homecoming, czyli dorocznego święta, podczas którego dawni uczniowie odwiedzają swoją byłą szkołę. Burmistrz zaznaczył jednak, że strzelanina nie miała miejsca na terenie szkoły.

To wydarzenie organizujemy od lat i nigdy wcześniej nie doszło do żadnych incydentów tego typu. Jesteśmy spokojnym miasteczkiem liczącym około 3,7 tys. mieszkańców, wszyscy się tu znamy. To ogromna tragedia dla naszej społeczności - powiedział John Lee.

Do podobnego incydentu doszło tej samej nocy w innym małym miasteczku w Mississippi - Heidelberg, położonym około 320 kilometrów na południowy wschód od Leland. Tam również strzały padły podczas weekendowych obchodów homecoming. W wyniku ataku zginęły dwie osoby - poinformował szef miejscowej policji Cornell White, cytowany przez agencję Associated Press.

Na ten moment nie ma dowodów, by obie strzelaniny były ze sobą powiązane



