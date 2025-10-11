Trzech kierowców z Bydgoszczy nie ustąpiło pierwszeństwa mężczyźnie, który chciał przejść przez przejście dla pieszych, i jeden po drugim wjechali na pasy. 69-letnia kobieta kierująca volkswagenem została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 zł oraz 15 pkt karnymi. Policja udostępniła film ze zdarzenia.

Bydgoszcz: 1500 zł mandatu 15 pkt karnych dla kierującej volkswagenem

Trzech kierowców na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy nie ustąpiło pierwszeństwa pieszemu prawidłowo przechodzącemu przez przejście.

Nagranie z kamery samochodowej trafiło na policyjną skrzynkę "Stop agresji drogowej"; jedna z kierujących została już ukarana mandatem w wysokości 1500 zł i 15 pkt karnymi.

Policja apeluje o ostrożność i wzajemny szacunek na drodze, przypominając, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu.

Do zdarzenia doszło 22 sierpnia 2025 roku na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Trzech kierowców, jadących w kierunku centrum, nie ustąpiło pierwszeństwa mężczyźnie, który prawidłowo chciał przejść przez "zebrę".

Jak wynika z nagrania przesłanego policjantom, pieszy zachował się zgodnie z przepisami i zasadą ograniczonego zaufania. Zanim wszedł na przejście, zszedł z hulajnogi elektrycznej, a następnie podziękował kierowcy, który zatrzymał się, by umożliwić mu bezpieczne przejście.

Niestety, kierowcy trzech kolejnych aut - opla, mitsubishi i volkswagena - zignorowali obowiązek zatrzymania się przed przejściem, wjeżdżając na pasy, mimo że pieszy oczekiwał na możliwość kontynuowania przejścia.

Nagranie z incydentu trafiło do policjantów z komisariatu Bydgoszcz-Fordon. Funkcjonariusze szybko rozpoczęli ustalanie sprawców wykroczeń - do tej pory zidentyfikowano dwóch z trzech kierowców, którzy złamali przepisy. Jedna z osób - 69-letnia kierująca volkswagenem - została już ukarana mandatem w wysokości 1500 złotych oraz 15 pkt karnymi.

Policjanci podkreślają, że tego typu zachowania stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze i przypominają, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu. Apelujemy zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i wzajemny szacunek na drodze - przekazują funkcjonariusze.

Sprawa pozostałych kierowców wciąż jest w toku. Policja zapowiada, że podobne materiały przesyłane na skrzynkę "STOP AGRESJI DROGOWEJ" są każdorazowo analizowane i stanowią skuteczne narzędzie w walce z niebezpiecznymi zachowaniami na drogach.