​Zablokowana jest droga krajowa nr 63 w miejscowości Bojanówka (Lubelskie), gdzie w niedzielę zderzyły się dwa samochody osobowe. Służby wyznaczyły objazd drogami lokalnymi.

Wypadek w miejscowości Bojanówka, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Dyżurny lubelskiego oddziału GDDKiA poinformował, że w wypadku na trasie Radzyń Podlaski-Sławatycze ucierpiały dwie osoby. Na miejscu zdarzenia pracuje policja i straż pożarna. Służby wyznaczyły objazd drogami lokalnymi przez Wohyń.

Utrudnienia spowodowane wypadkiem mogą potrwać około trzech godzin. Informację otrzymaliśmy na Gorącą linię RMF FM.