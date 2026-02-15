​Zablokowana jest droga krajowa nr 63 w miejscowości Bojanówka (Lubelskie), gdzie w niedzielę zderzyły się dwa samochody osobowe. Służby wyznaczyły objazd drogami lokalnymi.

Dyżurny lubelskiego oddziału GDDKiA poinformował, że w wypadku na trasie Radzyń Podlaski-Sławatycze ucierpiały dwie osoby. Na miejscu zdarzenia pracuje policja i straż pożarna. Służby wyznaczyły objazd drogami lokalnymi przez Wohyń.

Utrudnienia spowodowane wypadkiem mogą potrwać około trzech godzin. Informację otrzymaliśmy na Gorącą linię RMF FM.

