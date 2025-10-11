W miejscowości Dziemiany na Kaszubach doszło do zderzenia dwóch samochodów. Trzy osoby trafiły do szpitala, a, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski, służby zatrzymały 24-letniego kierowcę z Kolumbii.

Poważny wypadek na Kaszubach / KPP w Kościerzynie /

W sobotę, około godziny 12:30, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej nr 235 w rejonie miejscowości Dziemiany.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski, 24-letni kierowca bmw, obywatel Kolumbii stracił panowanie nad samochodem, który zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadącego z naprzeciwka Fiata Ducato, kierowanego przez 37-letnią kobietę.

37-latka i jej pasażerka trafiły do szpitala w Kościerzynie. Poważnie ranny został także pasażer Kolumbijczyka. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-latek prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków na drodze.

Kolumbijczyk został zatrzymany - przekazał RMF FM Piotr Kwidziński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Na miejscu nadal pracują służby. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Chwila nieuwagi, nadmierna prędkość czy brawura mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od umiejętności kierowcy, ale przede wszystkim od jego odpowiedzialności i rozsądku