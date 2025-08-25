Masz ochotę na kinowy seans, ale bez wychodzenia z domu? To proste! Potrzebujesz jedynie odpowiedniego telewizora. Tak się składa, że mamy dla Ciebie naprawdę kilka dobrych propozycji. Oto one!

/ Materiały prasowe

Telewizor SAMSUNG QE75Q74D

/Materiały prasowe

Plusy:

+ Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro - wzmocnione dialogi dzięki AI

+ Skalowanie AI 4K - skalowanie starszych materiałów do jakości 4K

+ Częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz - płynne wyświetlanie treści

Telewizor Samsung QLED QE75Q74D wprowadzi do salonu 75‑calowy panel QLED o rozdzielczości 3 840 x 2 160 pikseli, który dzięki matrycy Quantum Dot i podświetleniu Dual LED potrafi odtworzyć stuprocentową objętość kolorów w rygorystycznym standardzie DCI‑P3. Tryb Quantum HDR analizuje każdą klatkę i lokalnie zwiększa kontrast, a natywne odświeżanie 120 herców wspierane przez Motion Xcelerator oraz VRR zapewniają płynne odwzorowanie szybkiej akcji sportowej i gier. Sercem urządzenia jest procesor Q4 AI, wykorzystujący sieci neuronowe do skalowania starszych materiałów do 4K i inteligentnego doboru głośności dialogów w systemie Object Tracking Sound Lite, który z głośników o łącznej mocy 20 W tworzy zaskakująco szeroką scenę dźwiękową. Cztery złącza HDMI 2.1 obsługują sygnał 4K oraz FreeSync Premium. Panel Game Bar 4.0 pozwala w locie sprawdzić parametry obrazu i włączyć tryb niskiego opóźnienia. Decydując się na zakup tego TV, możesz wziąć udział w loterii przygotowanej przez firmę Samsung. Masz szansę wygrać naprawdę fajne urządzenia!

Kup telewizor i skorzystaj z loterii Samsung!

Telewizor HISENSE 85U7NQ

/Materiały prasowe

Plusy:

+ Jasność nawet do 1500 nitów - lepsza widoczność w nasłonecznionym pomieszczeniu

+ Wbudowany subwoofer - pełne brzmienie niskich tonów

+ Odświeżanie 144 Hz - emitowanie obrazów na ekranie bez zacięć

Hisense 85U7NQ stawia na 85‑calową matrycę MiniLED z ponad tysiącem stref lokalnego wygaszania, co pozwala uzyskać głęboką czerń i imponującą jasność przy wyświetlaniu materiałów HDR10+, Dolby Vision IQ czy HLG. Ekran pracuje natywnie w 144 hercach, a tryb Game Mode Pro aktywuje systemy VRR i FreeSync Premium Pro, gwarantując płynność ruchu bez rozmywania i rozszarpywania klatek. Za obróbkę sygnału odpowiada układ Hi‑View Engine Pro, który w czasie rzeczywistym podbija szczegóły i redukuje szumy, podczas gdy 2.1‑kanałowy zestaw głośników o mocy 40 W wytwarza przestrzenny dźwięk Dolby Atmos. Smukła obudowa kryje ponadto tuner DVB‑T2, pakiet niezbędnych złącz oraz organizer przewodów. To udany i ciekawy model na wiele, nie tylko jesiennych, wieczorów. Ten model umożliwi Ci skorzystanie z promocji, gdzie za kolejny zapłacisz 30% mniej, a za piąty ... tylko złotówkę!

Nie czekaj, dodaj TV do koszyka!

Telewizor LG 75QNED87

/ Materiały prasowe

Plusy:

+ Procesor AI α8 (Alpha) 4K - automatyczna optymalizacja jakości obrazu i dźwięku

+ Funkcja Brightness Control - dostosowanie jasności obrazu do oświetlenia w pomieszczeniu

+ Wirtualny system dźwięku przestrzennego 9.1.2 - bogaty dźwięk

LG 75QNED87T6B to model łączący kropki kwantowe z warstwą NanoCell, tworząc żywą paletę barw na 75‑calowym ekranie 4K, którego lokalne wygaszanie i odświeżanie 120 herców gwarantują wysoką szczegółowość zarówno w kinowych ujęciach, jak i transmisjach sportowych. Uznany i wszechstronny procesor α8 AI 4K analizuje sceny, podnosi rozdzielczość niskiej jakości materiałów, wyrównuje jasność twarzy i generuje wirtualny dźwięk w wyjątkowej jak na TV ścieżce 9.1.2 z dostępnych głośników 20 W. Cztery porty HDMI 2.1 przyjmują sygnał 4K 120 Hz i obsługują systemy VRR, ALLM oraz QMS, dbające o wrażenia wizualne, a funkcja Game Optimizer prezentuje na ekranie czytelne menu ustawień w środku meczu e‑sportowego. Jeżeli zakupisz ten telewizor w opcji ratalnej, to otrzymasz bon rabatowy na kolejne zakupy w wysokości 2 rat.

Kup na raty i otrzymaj bon rabatowy!

/ Materiały prasowe

Telewizor PHILIPS 75PML9059

/ Materiały prasowe

Plusy:

+ Ambilight - poświata rozszerzająca obraz za TV

+ Funkcja sterowania głosem - możliwość połączenia się z innymi inteligentnymi urządzeniami

+ Technologia High Dynamic Range - optymalizacja kolorów, by zbliżyć je do naturalnych

TV Philips 75PML9059 wykorzystuje podświetlenie MiniLED i kwantowe kropki do generowania obrazu 4K z natywną częstotliwością 144 herców, dzięki czemu dynamiczne sekwencje akcji zachowują wyrazistość bez rozmyć. Procesor P5 Perfect Picture Engine analizuje każdy piksel, poprawia ostrość i redukuje kolorystyczne pasma, a obsługa wszystkich głównych formatów HDR, w tym Dolby Vision i HDR10+, gwarantuje kinową jakość kontrastu. Trójstronny Ambilight rozszerza barwy na ścianę, oferuje tryb AmbiSleep z delikatnie gasnącym światłem i synchronizację muzyczną DTS Play‑Fi w kilku pomieszczeniach. System Titan OS zapewnia prosty układ kafelków i wyszukiwarkę głosową, co pozwala sterować inteligentnym domem bez dodatkowych mostków. Cztery pełnopasmowe porty HDMI 2.1 obsługują format 4K 120 Hz z VRR i eARC, dzięki czemu podłączysz każde niemal urządzenie zewnętrzne AV czy IT. Sprawdź jakość dźwięku w TV i skorzystaj z 3 miesięcy Spotify Premium za darmo.

Korzystaj ze Spotify Premium przez 3 miesiące za darmo!

Telewizor TCL 98P745

/ Materiały prasowe

Plusy:

+ Częstotliwość odświeżania 144 Hz - płynne wyświetlanie treści

+ Automatyczne ustawianie poziomu głośności - dostosowanie do warunków otoczenia

+ HDR DOLBY VISION IQ - automatyczne dopasowanie jasności

TCL 98P745 przenosi kinowe przeżycia na 98‑calowy ekran 4K. To największy model w naszym zestawieniu! Szeroka paleta barw oraz obsługa HDR10+, Dolby Vision IQ i HLG umożliwiają wierne odwzorowanie detali w jasnych i ciemnych partiach obrazu, a procesor z algorytmami sztucznej inteligencji skaluje treści HD do rozdzielczości natywnej, jednocześnie poprawiając lokalny kontrast. System audio sygnowany przez Onkyo wykorzystuje Dolby Atmos i DTS Virtual:X do stworzenia kopuły przestrzennego dźwięku bez dodatkowych głośników, a eARC w jednym z trzech portów HDMI 2.1 przesyła bezstratny sygnał do amplitunera. Game Master Pro 2.0 aktywuje VRR i ALLM, wyświetla licznik FPS oraz dostosowuje gamma do ciemnych scen, dzięki czemu telewizor sprosta wymaganiom graczy PC. Google TV agreguje treści z Disney+, Apple TV+ i Polsat Box Go. Oferuje wbudowane Chromecast, AirPlay 2 i Home Kit, a filtr niebieskiego światła ogranicza zmęczenie wzroku podczas długich seansów. Mimo ogromnej przekątnej, konstrukcja jest bardzo smukła i może zostać zawieszona na uchwycie standardu VESA lub ustawiona na wąskiej szafce dzięki regulowanym metalowym nóżkom.

Kup dwa produkty, a tańszy otrzymasz 30% taniej!