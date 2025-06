Jakie grożą kary?

Osoby prywatne mogą zostać ukarane grzywną w wysokości 1407 lir tureckich (ok. 30 euro), a firmom grożą kary w wysokości od 30 479 do 152 895 lir (od ok. 650 do 3 270 euro).

Samorządy lokalne (władze dzielnic Stambułu) i jednostki policji planują zwiększyć liczbę inspekcji oraz podejmą niezbędne środki w ramach walki z problemem - zaznaczyły władze metropolii.

Wcześniej władze centralne Turcji - ministerstwo środowiska, urbanizacji i zmian klimatu - podjęło działania mające zająć się kwestią nadmiernego hałasu.

Plany te zakładają zastosowanie takich strategii, jak strefowanie akustyczne, zachowanie cichych obszarów i rozwiązania infrastrukturalne, np. ekrany akustyczne.