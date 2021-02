Światowej sławy golfista Tiger Woods był przytomny, kiedy strażacy wycinali go z doszczętnie zniszczonego samochodu, który z dużą prędkością wypadło z drogi na granicy miejscowości Rolling Hills Estates i Rancho Palos Verdes koło Los Angeles. Sportowiec ma złamaną nogę i jak mówi szeryf Alex Villanueva: Ma szczęście, że żyje.

Policja przy zniszczonym aucie Tigera Woodsa / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

45-letni Tiger Woods miał poważny wypadek w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Prowadzone przez niego auto z dużą prędkością wypadło z drogi i zatrzymało się kilkaset metrów dalej. Luksusowy samochodów Genesis GV80 został poważnie uszkodzony.

Początkowo informowano, że ratownicy musieli rozciąć karoserię, aby wyciągnąć poszkodowanego, później jednak zdementowano te doniesienia. "Auto było w takim położeniu, że poszkodowany nie mógł samodzielnie otworzyć drzwi i wysiąść. Musieliśmy mu w tym pomóc, wyciągając go przez przednią szybę" - powiedział rzecznik straży pożarnej Henry Narvaez.

Sportowiec od razu trafił do szpitala na stół operacyjny. Musiał przejść skomplikowaną operację dolnej części prawej nogi. Konieczne było zastosowanie wielu śrub, które mają ustabilizować złamane w wielu miejscach kości stopy, piszczelową i strzałkową.

Według szeryfa Alexa Villanuevy, nic nie wskazuje na to, by w chwili wypadku Tiger Woods był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jako przyczynę zdarzenia wskazał zbyt dużą prędkość, z jaką jechał. W miejscu, gdzie auto Woodsa wypadło z drogi, obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Już wcześniej dochodziło tam do wypadków.

Woods miał "znacznie" przekroczyć dozwoloną prędkość. "Ma szczęście, że żyje" - oświadczył szeryf.

/ ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

/ ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Portal TMZ twierdzi, że kilka minut przed wypadkiem Woods wyjechał z piskiem opon sprzed hotelu, w który kręcono zdjęcia do programu telewizyjnego z jego udziałem. Woods miał pokłócić się z reżyserem, był wzburzony.

Nie był to pierwszy wypadek samochodowy Tigera Woodsa. W 2009 roku wjechał w drzewo. Do tego zdarzenia doszło po tym, jak na jaw wyszły jego zdrady małżeńskie. Jego żoną była wtedy Szwedka Elin Nordegren, z którą ma dwójkę dzieci.

W 2017 roku został zatrzymany przez policję, kiedy zasnął za kierownicą swojego auta, zaparkowanego na poboczu po tym, jak zażył zbyt dużo środków przeciwbólowych.

Tiger Woods - najlepszy golfista wszech czasów

45-letni golfista Tiger Woods / TANNEN MAURY / PAP/EPA

Tiger Woods jest triumfatorem 15 turniejów wielkoszlemowych, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Lepszy od niego pod tym względem był tylko Jack Nicklaus - 18.



Wielu ekspertów określa Woodsa mianem najlepszego golfisty wszech czasów. Na czele rankingu światowego był przez rekordowe 683 tygodnie. W 2019 roku został odznaczony przez Donalda Trumpa Prezydenckim Medalem Wolności, najwyższym odznaczeniem przyznawanym cywilom w Stanach Zjednoczonych.