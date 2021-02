"Wygląda, że ten helikopter przeleciał za lądowisko" - tak katastrofę śmigłowca w Studzienicach pod Pszczyną, w której zginęły dwie osoby, opisuje w rozmowie z RMF FM Jacek Bogatko z Państwowej Komisji Badania Wypadków. Więcej na temat wypadku dowiemy się dopiero po dokładnym zbadaniu przez służby sprawy. Ustaliliśmy natomiast już kilka szczegółów dotyczących samej maszyny: była m.in. zupełnie nowa, a w powietrzu wylatała zaledwie 40 godzin. Pilot, który siedział za jej sterami był doświadczony. Wcześniej pracował w wojsku.

Miejsce wypadku prywatnego śmigłowca w pobliżu rzeki Dokawy w okolicach Pszczyny / Andrzej Grygiel / PAP

Dwie osoby zginęły w katastrofie lotniczej, do której doszło około północy w Studzienicach pod Pszczyną w województwie śląskim. W lesie rozbił się helikopter z czterema osobami na pokładzie. Ofiary to właściciel śmigłowca i pilot. Dwójka kolejnych pasażerów zdołała wydostać się z wraku o własnych siłach. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach poinformowało, że ranni trafili do szpitali w Katowicach-Ochojcu i Bielsku-Białej.



Śmigłowiec był zupełnie nową maszyną. Wyprodukowano ją zaledwie w grudniu ubiegłego roku, a zarejestrowano na początku stycznia. W powietrzu helikopter wylatał około 40 godzin. Ubiegłej nocy leciał do Pszczyny z województwa opolskiego.

Pilot, który siedział za sterami, był doświadczony. Dla właściciela maszyny latał od kilkunastu lat, wcześniej był pilotem wojskowym. Wiadomo, że przed upadkiem maszyna zahaczyła o drzewa - część z nich została ścięta.



Wypadek wydarzył się trochę za lądowiskiem, około 300 metrów. Raczej wygląda na to, że helikopter przeleciał za lądowisko - powiedział Jacek Bogatko z Państwowej Komisji Badania Wypadków reporterowi RMF FM Marcinowi Buczkowi.

Dopiero, jak zakończymy badanie, będziemy wiedzieli, co się działo. Mamy zdjęte rejestratory, wiele informacji uzyskamy także po analizie zapisów ścieżki lotu, pracy silników itd. - dodał Bogatko.



W niezwykle trudnej akcji pomogli mieszkańcy

Nocna akcja ratowników była niezwykle trudna. Oficer prasowy pszczyńskiej straży pożarnej młodszy brygadier Mateusz Caputa poinformował, że zgłoszenie o wypadku napłynęło od okolicznych mieszkańców.



Mieszkańcy pomogli strażakom w lokalizacji wraku i tych osób, które udało się z niego wydostać - powiedział Radosław Radkowski, wiceszef Straży Pożarnej w Pszczynie. Nasz rozmówca przyznał, że wrak bardzo trudno było odnaleźć ze względu m.in. na gęstą mgłę.



Było trudno ze względu na porę nocną i brak konkretnej lokalizacji miejsca zdarzenia - dodał Radkowski.

Prokuratura w Pszczynie jeszcze dziś planuje formalne rozpoczęcie śledztwa dotyczącego wypadku śmigłowca. Obecnie miejsca katastrofy pilnuje policja. Leżący w lesie wrak natomiast badają specjaliści.



