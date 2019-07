Założyciel portalu WikiLeaks Julian Assange wykorzystał pobyt w ambasadzie Ekwadoru w Londynie do współpracy z Rosjanami, próbując wpłynąć na wybory prezydenckie w USA w 2016 roku - podał w środę "The Times", powołując się na raport ws. działań aktywisty.

Założyciel portalu WikiLeaks próbował wpłynąć na wyniki wyborów w USA w 2016 roku / NEIL HALL / EPA

Dokument został przygotowany na zlecenie udzielającego mu schronienia rządu Ekwadoru przez hiszpańską firmę doradczą UC Global, która oceniła, że "bez wątpliwości istnieją dowody" na powiązania Assange'a z rosyjskimi służbami wywiadowczymi.



Zgodnie z ustaleniami śledczych Australijczyk miał osobiście nadzorować publikację e-maili kandydatki Partii Demokratycznej na prezydenta USA Hillary Clinton, a wcześniej spotykał się z hakerami, m.in. z Niemcami Andrew Muellerem-Maguhnem i Berndem Fixem, którzy mogli być kurierami przenoszącymi wykradzione informacje.



Jak zaznaczono, podczas kilkuletniego pobytu w ambasadzie Assange spotykał się z Rosjanami powiązanymi z Kremlem, m.in. z Nikołajem Bogaczychinem, szefem londyńskiego biura propagandowej rosyjskiej telewizji RT, który także podczas jednej z wizyt miał przekazać mu dysk USB.



W ujawnionym oryginalnie przez CNN raporcie zaznaczono, że Assange stworzył również listę osób, które miały prawo odwiedzać go bez konieczności poddawania się wcześniej kontroli bezpieczeństwa, a w obawie przed podsłuchami część spotkań odbywał nawet w damskiej toalecie.

Azyl polityczny w ambasadzie Ekwadoru

Assange odsiaduje obecnie karę 50 tygodni pozbawienia wolności za zlekceważenie wezwania do stawienia się w sądzie w 2012 roku i próbę uniknięcia sprawiedliwości przez skorzystanie z azylu politycznego w ambasadzie Ekwadoru w Londynie.





Szef WikiLeaks ukrywał się tam od czerwca 2012 do kwietnia 2019 roku, próbując uniknąć zatrzymania w związku z wydanym przez Szwecję międzynarodowym nakazem aresztowania w sprawie oskarżeń o molestowanie seksualne i gwałt. Został aresztowany, kiedy władze Ekwadoru podjęły decyzję o cofnięciu udzielonego mu azylu politycznego i pozwoliły brytyjskiej policji na wejście na teren placówki dyplomatycznej.



Jednocześnie w lutym 2020 roku rozpocznie się sprawa w sprawie amerykańskiego wniosku o ekstradycję Assange'a do Stanów Zjednoczonych w związku z 18 zarzutami, w tym dotyczącymi współpracy z Chelsea Manning przy złamaniu hasła do zastrzeżonego zbioru danych, które zostały później opublikowane przez WikiLeaks.