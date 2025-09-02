​Prezydent Francji Emmanuel Macron skomentował decyzję Stanów Zjednoczonych o nieprzyznaniu wiz urzędnikom palestyńskim na przyjazd do Nowego Jorku na sesję ONZ. "Decyzja USA jest nie do zaakceptowania" - napisał w serwisie X. wezwał Biały Dom do zmiany tej decyzji. Francja we wrześniu ogłosi uznanie niepodległości Palestyny.

"Decyzja USA, by nie przyznać wiz przedstawicielom Palestyny, jest nie do zaakceptowania. Wzywamy do zmiany tej decyzji i do umożliwienia (obecności) reprezentacji palestyńskiej" - napisał Macron na serwisie X.

Przypomniał także, że wraz z Arabią Saudyjską jego kraj organizuje 22 września w Nowym Jorku konferencję na temat rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie. Zapewnił, że celem jest to, by jak najwięcej państw zaangażowało się na rzecz tego rozwiązania. 

Macron wzywa do rozejmu w Gazie

Francuski przywódca ocenił ponadto, że drogą do tego celu powinien być rozejm w Strefie Gazy, uwolnienie izraelskich zakładników więzionych przez palestyńską organizację terrorystyczną Hamas i rozmieszczenie w Gazie misji stabilizacyjnej. "Żadna ofensywa, próba aneksji i przemieszczenia ludności nie przerwie dynamiki, którą stworzyliśmy" - napisał Macron na temat zabiegów Francji i Arabii Saudyjskiej w sprawie konferencji w Nowym Jorku. 

Zaapelował, by spotkanie to stało się "decydującym zwrotem na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w całym regionie".

Kontrowersyjna decyzja USA

29 sierpnia Departament Stanu USA ogłosił, że cofa wizy lub odmawia ich wydania przedstawicielom Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) i Autonomii Palestyńskiej przed doroczną sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, która rozpocznie się 9 września. Zakaz obejmuje około 80 urzędników Autonomii, w tym jej prezydenta Mahmuda Abbasa.