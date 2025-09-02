Prezydent Francji Emmanuel Macron skomentował decyzję Stanów Zjednoczonych o nieprzyznaniu wiz urzędnikom palestyńskim na przyjazd do Nowego Jorku na sesję ONZ. "Decyzja USA jest nie do zaakceptowania" - napisał w serwisie X. wezwał Biały Dom do zmiany tej decyzji. Francja we wrześniu ogłosi uznanie niepodległości Palestyny.
"Decyzja USA, by nie przyznać wiz przedstawicielom Palestyny, jest nie do zaakceptowania. Wzywamy do zmiany tej decyzji i do umożliwienia (obecności) reprezentacji palestyńskiej" - napisał Macron na serwisie X.