Przypomniał także, że wraz z Arabią Saudyjską jego kraj organizuje 22 września w Nowym Jorku konferencję na temat rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie. Zapewnił, że celem jest to, by jak najwięcej państw zaangażowało się na rzecz tego rozwiązania.

Macron wzywa do rozejmu w Gazie

Francuski przywódca ocenił ponadto, że drogą do tego celu powinien być rozejm w Strefie Gazy, uwolnienie izraelskich zakładników więzionych przez palestyńską organizację terrorystyczną Hamas i rozmieszczenie w Gazie misji stabilizacyjnej. "Żadna ofensywa, próba aneksji i przemieszczenia ludności nie przerwie dynamiki, którą stworzyliśmy" - napisał Macron na temat zabiegów Francji i Arabii Saudyjskiej w sprawie konferencji w Nowym Jorku.

Zaapelował, by spotkanie to stało się "decydującym zwrotem na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w całym regionie".

Kontrowersyjna decyzja USA

29 sierpnia Departament Stanu USA ogłosił, że cofa wizy lub odmawia ich wydania przedstawicielom Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) i Autonomii Palestyńskiej przed doroczną sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, która rozpocznie się 9 września. Zakaz obejmuje około 80 urzędników Autonomii, w tym jej prezydenta Mahmuda Abbasa.