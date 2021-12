Tel Awiw wyparł Paryż i Singapur jako najdroższe miasta na świecie, wynika z corocznego badania The Economist, które wskazuje, że problemy z łańcuchem dostaw spowodowały wzrost cen w wielu miastach.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Tel Awiw, który w zeszłym roku zajął 5. miejsce, po raz pierwszy staje się najdroższym miastem na świecie" - konkluduje The Economist publikację wyników badania w swoim środowym wydaniu.



Ta pozycja odzwierciedla "siłę izraelskiej waluty, szekla, w stosunku do dolara, ponieważ indeks bierze pod uwagę ceny w Nowym Jorku jako podstawę porównania" - dodaje.



"Po podzieleniu pierwszego miejsca z Zurychem i Hongkongiem w 2020 r. Paryż spada na drugą pozycję, którą w tym nowym wydaniu rankingu zajmuje z Singapurem"- to kolejny wniosek z analiz.



Zmierzony wzrost cen jest najszybszy od pięciu lat i wynosi 3,5 proc." Problemy z łańcuchem dostaw przyczyniły się do wzrostu cen, a Covid-19 i ograniczenia społeczne nadal obciążają produkcję i handel na całym świecie" - zauważa The Economist.

Stolica Syrii najtańsza

Damaszek pozostaje najtańszym miastem na świecie ze względu na walutę, która kruszy się w stosunku do dolara, a w konsekwencji ceny w dolarach spadają, zaś wojna domowa nadal dziesiątkuje lokalną gospodarkę.



Stolica Syrii cierpi z powodu bardzo wysokiej inflacji, podobnie jak Caracas, Buenos Aires i Teheran, który odnotował największy wzrost w rankingu, z 79. na 29. miejsce, sankcje USA prowadzące do niedoborów i wzrostu cen.



"Ogólnie na szczycie rankingu dominują miasta europejskie i rozwinięte miasta azjatyckie, podczas gdy miasta północnoamerykańskie i chińskie utrzymują stosunkowo umiarkowane ceny" - czytamy w badaniu.



Najtańsze miasta - w dolarach - znajdują się głównie na Bliskim Wschodzie, w Afryce lub uboższych częściach Azji.

Oczekiwany wzrost cen

Koszty transportu wzrosły w ślad za cenami benzyny, zauważają analitycy, ale tytoń i rozrywka również odnotowały gwałtowny wzrost cen.



W nadchodzącym roku spodziewamy się, że koszty utrzymania wzrosną jeszcze bardziej w wielu miastach, ponieważ płace w kilku sektorach wzrosną - zauważa Upasana Dutt, autorka badania. Oczekujemy jednak, że banki centralne ostrożnie podniosą kluczowe stopy procentowe, aby ograniczyć inflację. Wzrost cen powinien zatem zacząć się zmniejszać - dodaje.



"Global Cost of Living Index" opublikowany przez The Economist Intelligence Unit (EIU) ocenia 173 miasta na podstawie cen w oparciu o koszyk ponad 200 produktów i usług.