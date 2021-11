We Francji w jednej ze szkół w regionie administracyjnym Bretania na północnym-zachodzie kraju wykryto nowy wariant koronawirusa - poinformowała gazeta "the Jerusalem Post".

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO /

O zakażeniu 24 osób nowym wariantem SARS-CoV-2, znanym pod nazwą B.1.X, lub B.1.640, powiadomiła francuska gazeta "Le Telegramme". W ubiegłym miesiącu, gdy w jednej ze szkół rozpoznano infekcję nowym szczepem, władze zmuszone były do zamknięcia połowy klas - informowano.



Francuska Regionalna Agencja Zdrowia przekazała, że od 26 października nie zanotowano żadnego przypadku nowego wariantu SARS-CoV-2, niemniej instytucja zaznacza, że wciąż sytuację monitoruje.



Niedużą liczbę infekcji nowym szczepem rejestrowano też w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Włoszech, jednak zakażenia Deltą wciąż pozostają dominujące - podała gazeta "JP".



Ten wariant pokazuje, że jeżeli pozostawisz jakąś cześć światowej populacji bez dostępu do szczepionek (przeciw Covid-19), to wirus będzie się dalej powielał i tworzył nowe warianty - komentował prof. Cyrille Cohen z Uniwersytetu Bar Ilan w Tel Awiwie.



Nie chcę straszyć ludzi. Na razie mamy tylko trochę przypadków B.1.640, na których może się skończyć i być może za kilka miesięcy wszyscy o tym wariancie zapomnimy - skonkludował profesor.