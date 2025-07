Wakacje w pełni, a wielu z nas wciąż zastanawia się, gdzie spędzić wymarzony urlop. Dla tych, którzy szukają inspiracji, najnowszy ranking "World's Best Awards" przygotowany przez magazyn "Travel + Leisure" może okazać się prawdziwą kopalnią pomysłów. Tysiące podróżujących z całego świata wybrało swoje ulubione europejskie miasta, a wyniki plebiscytu nie pozostawiają złudzeń – Florencja nie ma sobie równych.

Florencja / Shutterstock

Głosujący kierowali się nie tylko urodą miejsc, na ocenę składały się także atrakcyjność zabytków, jedzenie czy przyjazne nastawienie mieszkańców.

Włoska Florencja, uznana za najlepsze europejskie miasto, zdobyła aż 90 na 100 możliwych punktów. To miejsce, które od wieków fascynuje miłośników sztuki, architektury i historii. Urokliwe uliczki, majestatyczne pałace i światowej klasy muzea sprawiają, że nawet najbardziej wymagający podróżnicy nie mogą się tu nudzić. Florencja to kolebka renesansu - to właśnie tu tworzyli tacy artyści jak Leonardo da Vinci, Michał Anioł czy Botticelli.

Spacerując po mieście, trudno oprzeć się magii zabytkowych placów i imponujących budowli. Galeria Uffizi, Palazzo Vecchio czy Palazzo Pitti to tylko niektóre z miejsc, które trzeba zobaczyć. Każdy zakątek Florencji opowiada własną historię, a atmosfera miasta zachęca do niespiesznego odkrywania kolejnych tajemnic.

Jednak Florencja to nie tylko raj dla miłośników sztuki. Miasto słynie również z wyśmienitej kuchni. Na turystów czekają zarówno tradycyjne trattorie, jak i restauracje wyróżnione gwiazdkami Michelin. Lokalne specjały, takie jak bistecca alla fiorentina czy domowe makarony, zachwycają smakiem i aromatem. Gościnność mieszkańców, którzy z otwartością witają przyjezdnych z całego świata, dopełnia wyjątkowego klimatu tego miejsca.

Na drugim miejscu zestawienia uplasowała się Sewilla, która w rankingu wyprzedziła plasującą się na ostatnim miejscu podium Granadę. Pierwszą piątkę zestawienia zamykają Stambuł i Rzym. Wśród 15 najlepszych europejskich miast znalazły się także: Siena, Porto, Madryt, Lizbona, Lyon, Praga, Salzburg, Kordoba, Ateny i Aix-en-Provence.