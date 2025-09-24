Supertajfun Ragasa uderzył w środę w Hongkong, przynosząc huraganowe wiatry i ulewne deszcze. Na Tajwanie w wyniku katastrofalnych opadów zginęło co najmniej 14 osób. Trwają poszukiwania ponad 100 osób - poinformowały tamtejsze służby.
Supertajfun Ragasa uderzył w Tajwan i północne Filipiny, przynosząc ulewne deszcze i silny wiatr. We wtorek po południu doszło do pęknięcia bariery na jeziorze w okolicy miasta Guangfu. Spowodowało to uwolnienie około 60 milionów ton wody. Fala powodziowa zmyła kilka mostów i samochody.