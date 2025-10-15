Szwedzkie myśliwce i okręty wojenne monitorują ruchy rosyjskiej jednostki w pobliżu Wielkiego Bełtu. To "Noworosyjsk" - okręt podwodny klasy Kilo, należący do Floty Czarnomorskiej. Ostatnio widziany był m.in. u wybrzeży Francji i Holandii, holowany przez okręt pomocniczy marynarki rosyjskiej. Wiele wskazuje na to, że jednostka znajduje się w fatalnym stanie technicznym, co zresztą stało się obiektem kpin sekretarza generalna NATO.

Szwedzkie siły na ogonie rosyjskiego okrętu "Noworosyjsk" / foto. Forsvarsmakten /

Szwedzkie siły zbrojne od wtorku śledzą rosyjski okręt podwodny, który wpłynął do Morza Bałtyckiego przez cieśninę Wielki Bełt. Jak poinformowała rzeczniczka szwedzkiej armii, Vendela Kirsch, w rejon wysłano zarówno myśliwce, jak i okręty wojenne, by monitorować trasę rosyjskiej jednostki.

Według oficjalnych informacji, rosyjski okręt podwodny przebywa na wodach międzynarodowych. Śledzimy go od wczoraj i mamy dobrą orientację, gdzie się znajduje - przekazała Kirsch w rozmowie z "Aftonbladet". Dodała, że obecność okrętu może być zauważalna dla mieszkańców regionu, dlatego wojsko zdecydowało się poinformować opinię publiczną.

Szwedzkie wojsko podkreśla, że działania te są elementem rutynowej działalności i odbywają się w ścisłej współpracy z sojusznikami. Jeśli coś dzieje się na Bałtyku, my i nasi sojusznicy jesteśmy o tym poinformowani - zaznaczyła Kirsch, nie ujawniając jednak, kto jako pierwszy wykrył rosyjską jednostkę.