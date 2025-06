Nowożeńcy z Singapuru padli ofiarą zuchwałej kradzieży podczas własnego wesela. Złodziej ukradł im koperty z prezentami ślubnymi, w których znajdowało się około 40 tysięcy dolarów (146 tysięcy złotych). Sprawcą okazał się były kelner hotelu, który wykorzystał chwilę nieuwagi gości.

Szok na weselu. Nowożeńcy stracili fortunę w kilka minut (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Podczas wesela w Singapurze 36-letni były kelner wykorzystał swoją znajomość układu sali, aby ukraść pudełka z pieniędzmi nowożeńców - łącznie około 40 tys. dolarów.

Po kradzieży wydał część pieniędzy na ubrania i przegrał prawie 9,4 tys. dolarów w kasynie w zaledwie kilka godzin.

Część pieniędzy zamienił na bony do gier hazardowych online i obstawił aż 195 zakładów w ciągu trzech dni.

W wielu kulturach azjatyckich - jak podaje BBC - goście weselni zazwyczaj dają nowożeńcom pieniądze, najczęściej w czerwonych kopertach. Ma to być znak szczęścia.

Koperty te zazwyczaj wkłada się do dużych pudełek, które ustawia się na wyraźnie oznaczonym stole, obok którego goście przechodzą, wchodząc na salę weselną.

Do niecodziennego zdarzenia doszło w kwietniu w Singapurze. 36-letni Lee Yi Wei pracował wcześniej jako kelner przy stołach w hotelu, w którym odbywało się wesele. Mężczyzna znał w związku z tym układ sali.

I choć nie był zaproszony na zabawę, pojawił się na niej, by ukraść pudełka z pieniędzmi. Lee wykorzystał moment, gdy nikogo nie było w pobliżu i uciekł z łupem. Było to ok. 40 tys. dolarów (ok. 146 tys. zł).

Organizator ślubu złożył doniesienie na policję po zorientowaniu się, że pudełka zniknęły.

Szybkie wydanie skradzionych pieniędzy

Śledczy ustalili, że Lee szybko wydał kilkaset dolarów na ubrania. W ciągu zaledwie czterech godzin przegrał w kasynie ok. 9,38 tys. dolarów (ponad 34 tys. zł).

Następnie większość swojej wygranej zamienił na bony do wykorzystania w grach hazardowych online i w ciągu trzech dni zawarł z ich pomocą 195 zakładów.

36-latek został zatrzymany kilka dni później. Policji udało się odzyskać ok. 2,35 tys. dolarów (ok. 11 tys. zł).

We wtorek mężczyzna został skazany na rok więzienia i zobowiązany do zadośćuczynienia parze. Wyrok zostanie przedłużony o 100 dni, jeśli nie będzie w stanie zwrócić pieniędzy.