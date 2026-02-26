Rosja przekazała Ukrainie tysiąc ciał, które według wstępnych informacji strony rosyjskiej mogą należeć do ukraińskich żołnierzy. Informację przekazał w czwartek Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie.

Rosja przekazała Ukrainie ciała tysiąca poległych. Teraz czeka je identyfikacja (Zdjęcie ilustracyjne) / Danylo Antoniuk / Anadolu/ABACAPRESS.COM / PAP

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Jak podkreślono w komunikacie, obecnie ukraińscy śledczy oraz eksperci rozpoczną proces identyfikacji przekazanych szczątków. Działania te prowadzone są we współpracy z instytucjami eksperckimi i organami ścigania.

Sztab zaznaczył, że repatriacja ciał to efekt codziennej pracy grup poszukiwawczych działających na linii frontu pod kierownictwem Centralnego Zarządu Współpracy Cywilno-Wojskowej Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Szczególne podziękowania skierowano do personelu Sił Zbrojnych Ukrainy, który odpowiada za transport szczątków do specjalistycznych instytucji oraz przekazanie ich odpowiednim służbom.

Władze ukraińskie wyraziły również wdzięczność Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża za wsparcie w realizacji tych działań.

Przypomnijmy, że wymiana jeńców wojennych oraz ciał poległych została uzgodniona przez Ukrainę i Rosję podczas negocjacji w Stambule 2 czerwca 2025 roku. Ustalono wówczas wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców oraz żołnierzy poniżej 25. roku życia, a także wymianę ciał w formule 6 tysięcy na 6 tysięcy.