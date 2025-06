Według czeskiej policji wszyscy zradykalizowali się w portalach społecznościowych.

Szef kontrwywiadu, czyli Informacyjnej Służby Bezpieczeństwa (BIS), Michal Koudelka stanowczo odrzucił podejrzenia, że grupa ta mogła przejść radykalizację w czeskich meczetach. BIS w corocznych raportach podkreśla, że czeska społeczność muzułmańska nie podlega radykalizacji.

W ramach śledztwa czeska policja współpracowała ze służbami z Wielkiej Brytanii, Austrii i Słowacji. Według śledczych młodzi ludzie nie znali się nawzajem, a łączyła ich fascynacja przemocą, nienawiść do społeczności LGBT i Żydów. Korzystali z Instagrama, Telegrama i TikToka.

Podczas specjalnej konferencji prasowej Koudelka oraz przedstawiciel czeskiej policji zaapelowali do młodych ludzi, którzy w internecie mogli trafić do podobnych grup, aby zwrócili się o pomoc do policji lub BIS. Zagwarantowali bezpieczeństwo i dyskrecję.

Policja bada również, czy grupa zatrzymanych planowała większy atak terrorystyczny. Według Koudelki zamierzali popełnić jakiś czyn, ale nie chciał komentować sprawy bardziej szczegółowo. Sprawą zajmuje się Prokuratura Generalna w Ołomuńcu

Synagoga Agudas achim w Brnie została zbudowana w stylu funkcjonalizmu w latach 1935-1936. Jest to obecnie jedyna czynna synagoga na Morawach i Śląsku Cieszyńskim.