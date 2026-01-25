​Pięć osób zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w jednym z mieszkań w berlińskiej dzielnicy Tiergarten. Dwie osoby odniosły obrażenia zagrażające życiu. Na miejscu jest policja i straż pożarna. Teren został zabezpieczony.

Do strzelaniny doszło w niedzielę wieczorem w budynku przy ulicy Wichmannstraße w Berlinie. Jak podaje niemiecki dziennik "BILD", rannych zostało pięć osób, w tym dwie ciężko.

Na razie policja nie podaje okoliczności zdarzenia. Obecnie na miejscu prowadzone są czynności dochodzeniowe - przekazał rzecznik policji.

Strzelanina w Berlinie. Policja zatrzymała kilka osób

Na miejsce skierowano służby policji i straży pożarnej. Przy ulicy Budapester Straße, naprzeciwko hotelu InterContinental, funkcjonariusze uzbrojeni w pistolety maszynowe zabezpieczali miejsce zdarzenia.

Według nieoficjalnych informacji policja miała zatrzymać kilka osób. "BILD" podaje, że "w mieszkaniu na piątym piętrze padły strzały" i "na miejscu zatrzymano kilku podejrzanych".

Jak dotąd nie wiadomo, co dokładnie się wydarzyło.

Jak ustalił "BILD", jeden z rannych miał o własnych siłach dotrzeć do pobliskiego Szpitala św. Franciszka.

Na miejscu zdarzenia ratownicy medyczni i lekarze udzielali pomocy ciężko rannej kobiecie, mężczyźnie oraz dwóm innym poszkodowanym. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitali.

Obecnie wejścia do Szpitala św. Franciszka przy ulicy Budapester Straße są zabezpieczane przez policjantów uzbrojonych w pistolety maszynowe. Teren wokół miejsca zdarzenia przy Wichmannstraße pozostaje odgrodzony.